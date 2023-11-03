В Крыму оккупанты зверски задержали девушку за соцсети на украинском языке

В Крыму русские оккупанты задержали крымчанку Кристину Ронжину - просто за то, что девушка осмелилась вести соцсети на украинском языке.

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Русские оккупанты задержали в Крыму Кристину Ронжину / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Во временно аннексированном страной-агрессором РФ Крыму русские силовики задержали местную жительницу Кристину Ронжину. Об этом сообщается на одной из страниц в социальной сети X (бывший сервис микродблогов Twitter).

Там же было и опубликовано видео зверского задержания девушки озверелыми русскими.

"Крым. Оккупанты задержали крымчанку Кристину Ронжину. Ее вина лишь в том, что вела соцсети на украинском языке", ‒ говорится в тексте сообщения.

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Возвращение Крыма под контроль Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал о том, когда будет освобожден Крым. По словам начальника военной разведки, армия Украины вскоре зайдет на захваченный Россией полуостров.

Как отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, Украина взяла Крым под огневой контроль. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует держаться подальше от военных объектов.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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