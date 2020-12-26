В легковушке погибли все: на Сумщине произошло смертельное ДТП

На Сумщине в ДТП погибли три человека / Фото prm

Возле села Штеповка Лебединского района Сумской области столкнулись микроавтобус и легковушка, погибли три человека.

Смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Сумы – Юнаковка, в него попали Geely CK и Volkswagen Transporter, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Сумщине.

В полиции добавили, что в результате аварии погибли люди, которые ехали в легковушке – две пассажирки и водитель. Водителю микроавтобуса предоставили медпомощь на месте происшествия.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.