В легковушке погибли все: на Сумщине произошло смертельное ДТП

Авария случилась у одного из сел Сумской области.
Возле села Штеповка Лебединского района Сумской области столкнулись микроавтобус и легковушка, погибли три человека.
Смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Сумы – Юнаковка, в него попали Geely CK и Volkswagen Transporter, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Сумщине.
В полиции добавили, что в результате аварии погибли люди, которые ехали в легковушке – две пассажирки и водитель. Водителю микроавтобуса предоставили медпомощь на месте происшествия.
Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
- Справка. Село Штеповка – административный центр Штеповского сельского совета, пишет Википедия.
- По результатам переписи, проведенной в 2001 году, в Штеповке насчитали 1 201 жителя.
Автор: Екатерина Присяжнюк