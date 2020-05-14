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Киев не спешит спасать: в ливийской тюрьме объявили голодовку 14 украинских моряков

14 мая 2020, 21:09

Танкер Рута был задержан еще в 2017 году.

танкер Рута
Танкер Рута был задержан еще в 2017 году

В ливийской тюрьме объявили голодовку 14 украинских моряков танкера Рута, который был задержан в 2017 году по подозрению в контрабанде.

Как рассказали родственники моряков и представители Фонда помощи морякам Ассоль, экипаж судна Рута (флаг Украина) - 14 человек, жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

По словам супруги боцмана Татьяны Алферовой, моряки уже более 3 лет находятся в одной из тюрем Триполи – столицы Ливии. В другой тюрьме Триполи – еще четверо украинских моряков – члены экипажа танкера Captain Khayyam.

Все члены экипажа получили по решению ливийского суда 5 лет лишения свободы и каждый должен оплатить порядка 80 тысяч долларов.

В то же время, как отмечалось на брифинге, многие страны в результате переговоров смогли вернуть своих граждан домой. В их числе – Турция, которая вывезла моряков, "проходивших по одному делу" с украинцами.Читайте такжеВ Ливии с боем задержали украинский танкер

"Пенитенциарные учреждения в Ливии переполнены и представляют серьезную угрозу для заключенных, в частности, в связи пандемией COVID-19", - заявили родственники украинских моряков.

При этом многие моряки серьезно больны, в частности, двое заразились в тюрьме гепатитом, у некоторых открылась язва желудка, многие из-за плохого питания и отсутствия медпомощи лишились зубов. Самому старшему заключенному – капитану "Руты" - более 70 лет.

Представители Ассоль подчеркнули, что вместе с родственниками неоднократно обращались в различные инстанции – к президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента, в Верховную Раду, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, СБУ, МИД Украины, Департамент консульской службы МИД Украины и пр.

Тем не менее, как утверждается, семьи моряков и Ассоль получают только отписки или вообще их обращения игнорируются.

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Как ранее сообщалось, в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

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