В Луцке гинеколог подрабатывал сутенером и продавал наркотики / УНИАН

В Луцке врач-гинеколог, который работал в городском родильном доме, занимался сутенерством и подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенская. Также мужчина осуществлял незаконные торговые операции и продавал амфетамин.

Об этом сообщает портал Волынские новости со ссылкой на приговор Луцкого городско-районного суда Волынской области.

"Во время суда установили, что с 29 января по 15 апреля обвиняемый, который работает врачом в КП "Луцкий клинический родильный дом", занимался сутенерством. В частности, мужчина подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенской, возле остановки общественного транспорта "Березка", а также организовывал встречи с клиентами в саунах и гостиницах. За свои услуги сутенер брал 200 гривен, зато проститутки получали по 800", — говорится в тексте.

Кроме того, правоохранители сообщают, что сутенерством врач родильного дома не ограничился и регулярно продавал амфетамин.

"Между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. При заключении соглашения во внимание приняли то, что обвиняемый перенес ряд операций и болеет тяжелой формой сахарного диабета. Поэтому суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, изменив его на условное сроком на три года", — подытожили они.

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