УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Луцке гинеколог подрабатывал сутенером и продавал наркотики

29 сентября 2020, 22:03

Медик с маленьким окладом решил зарабатывать незаконным бизнесом.

наручники
В Луцке гинеколог подрабатывал сутенером и продавал наркотики / УНИАН

В Луцке врач-гинеколог, который работал в городском родильном доме, занимался сутенерством и подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенская. Также мужчина осуществлял незаконные торговые операции и продавал амфетамин.

Об этом сообщает портал Волынские новости со ссылкой на приговор Луцкого городско-районного суда Волынской области.

"Во время суда установили, что с 29 января по 15 апреля обвиняемый, который работает врачом в КП "Луцкий клинический родильный дом", занимался сутенерством. В частности, мужчина подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенской, возле остановки общественного транспорта "Березка", а также организовывал встречи с клиентами в саунах и гостиницах. За свои услуги сутенер брал 200 гривен, зато проститутки получали по 800", — говорится в тексте.

Кроме того, правоохранители сообщают, что сутенерством врач родильного дома не ограничился и регулярно продавал амфетамин.

"Между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. При заключении соглашения во внимание приняли то, что обвиняемый перенес ряд операций и болеет тяжелой формой сахарного диабета. Поэтому суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, изменив его на условное сроком на три года", — подытожили они.

Читайте такжеВ Одессе полиция за прибыль прикрывала работу проституток

Криминальные новости - что было ранее:

  • В Киеве гражданин США убил многодетную путану и спрятал ее тело в раскладной диван.
  • Убитой было 33 года. Она воспитывала пятерых детей
наркотики врач роддом суд амфетамин
Сейчас вы просматриваете новость «В Луцке гинеколог подрабатывал сутенером и продавал наркотики». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:01
Оккупанты в шоке: Керченская переправа внезапно прекратила работу
22:33
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" черту Видео
22:32
Как алкоголь влияет на холестерин: гид по разным напиткам Видео
22:04
Премьер Израиля припугнул новым взрывом в Бейруте Видео
22:03
В Луцке гинеколог подрабатывал сутенером и продавал наркотики
21:50
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
21:34
Эксперт рассказал, при каком условии Россия захватит Беларусь
21:27
Чем коронавирус опасен для мужчин: ученые ошарашили ответом Видео
21:21
Похудение и облечение похмелья: уникальные свойства яблочного уксуса Видео
21:06
Король Лев 2 - Disney снимает сиквел про Муфасу
20:52
Путин сказал Пашиняну, как решить конфликт в Карабахе с Азербайджаном Видео
20:51
"Гнать махрового идиота": Аваков прошелся по словам Фокина о Донбассе
20:35
Хайди Клум игриво показала голую грудь
20:27
Родился в рубашке: курсант, выживший в катастрофе Ан-26, впервые вышел на прогулку Видео
20:05
Турция ищет повод для широкого вовлечения в войну за Карабах - Пашинян Видео
19:57
"Слуга народа" подцепил Covid-19 и пообещал вести блог
19:55
ГНС Алексея Любченко ведет налоговый террор - СМИ
19:42
Вампиры против Бронкса - как темнокожие подростки охотятся на вампиров-расистов Видео
19:25
"Коварная болезнь": Порошенко заразился коронавирусом
19:10
Президент Азербайджана рассказал о роли Турции в войне за Нагорный Карабах Видео
19:09
Медик спрогнозировала закрытие школ в Украине - какой месяц опасен
18:54
Комитет Рады принял решение из-за скандального заявления Фокина
18:51
"Страсти не утихают": Влад Яма высказаля об уходе Арама Арзуманяна с Танцев со звездами Видео
18:50
Как уснуть за 10, 60 и 120 секунд: военный метод Видео
18:29
В Кабмине миллионы на субсидии ЖКХ перекинули на другие цели
18:19
Большинство украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия: свежий опрос Видео
18:10
Канада и Британия ввели санкции против Лукашенко и его соратников - кто попал в список
18:09
Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой
17:48
Турция и Азербайджан опровергли сообщения об уничтожении армянского Су-25 Видео
17:35
В Киеве жестоко избивали бомжей и снимали пытки для Сети
17:17
Сомелье назвали лучшее вино новости компании
17:15
Названы 5 диет, которые "одобряет" наука Видео
17:11
Турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, пилот погиб - минобороны Армении Видео
17:09
"Не ответил, чей Крым": Фокина жестко раскритиковали в Раде
17:05
Наследник престола Великобритании влип в международный скандал
16:58
"Большая погрешность": эксперт рассказала, что не так с тестами на COVID-19 Видео
16:32
Песков рассказал, уколят ли Путину вакцину от коронавируса
16:30
Фокин прокомментировал требования России по Донбассу Видео
16:22
Коронавирус идет на новый рекорд: главный санврач Киева дал мрачный прогноз Видео
16:00
Высокий холестерин: сколько нужно времени, чтобы снизить опасный уровень Видео
15:57
В Минздраве напугали тем, что происходит в Украине с заболеваемостью Covid-19
15:40
Фокин назвал главного виновника продолжения конфликта на Донбассе Видео
15:34
В предвыборной рекламе Верещук угодила в мужской туалет Видео
15:32
Чистка лица: как правильно очистить кожу Видео
15:21
Политолог оценил отношения президентов Путина и Зеленского
15:13
Ученые рассказали о новом загадочном симптоме коронавируса Видео
14:56
Одежда на людях кипела: очевидец рассказал шокирующие детали крушения Ан-26 Видео
14:39
Динамо - Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов и где смотреть
14:28
Битва за Нагорный Карабах: в Кремле высказались о военной поддержке Баку и Еревана Видео
14:20
"Готовы помочь Баку на поле боя": у Эрдогана сделали воинственное заявление Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять