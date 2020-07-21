Жена террориста Максима Кривоша выехала в Луцк

Максим Плохой захватил автобус с людьми / Фото: скриншот

В Луцк выехала жена террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с людьми и держит их в заложниках.

Как сообщает Суспильне, журналистам удалось пообщаться с сыном преступника.

15-летний парень рассказал, что отношения с отцом были "более-менее нормальные", а такого поступка он от него не ожидал.

В то же время соседи семьи Максима Кривоша говорят, что ранее жаловались на мужчину в полицию, потому как тот якобы бил и супругу, и сына.

Также соседи рассказали, что правоохранители проводили в доме, где проживает семья Максима Кривоша, следственные действия - искали в подвальном помещении взрывчатку, но так ничего и не нашли.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.