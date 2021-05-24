В МАУ высказались о перспективах запрета полетов над Беларусью

В МАУ рассказали о перспективах запрета полетов / УНИАН

В МАУ рассказали о перспективах запрета на полеты над Беларусью для украинских авиакомпаний. А вот запрет на полеты над Беларусью грозит украинским авиаторам убытками.

Пресс-служба авиакомпании МАУ в комментарии Стране сообщила, что МАУ будет принимать решение относительно перспектив полетов над территорией Беларуси опираясь на официальную позицию правительства и уполномоченных регулирующих органов Украины, так как решение о прекращении полетов над или в Республику Беларусь — политические, не касается предотвращения рисков для безопасности полетов.

"МАУ ждет решения украинских властей и выполнит его, исходя из наличия или отсутствия, а также сути ограничений. Единственное, на что надеется авиаперевозчик, что решение не создаст неконкурентные условия для украинских перевозчиков в данной зоне полетов. Так уже было при принятии предварительного политического решения, которое исказило конкуренцию на многих маршрутах, а по некоторым - авиакомпания МАУ вынуждена была вообще уйти из-за экономически не обоснованности облета (речь идёт о запрете полетов над Россией - Ред.).

Читайте такжеКризис похлеще пандемии: чем грозят авиасанкции Евросоюза против Беларуси

По этой причине в свое время были отменены полеты в Пекин, Бангкок, Астану и т.д. При этом, данное политическое решение распространялось исключительно на авиакомпании, оставляя при этом возможными наземное на железнодорожное сообщение.Мы бы хотели иметь транспарентные условия выполнения полетов в регион, то есть, такие же как в других европейских перевозчиков. И если решение о политической изоляции приниматься на уровне Европы, то решение об изоляции Украиной должно быть зеркальным.

Читайте также"Воздушное пиратство" Лукашенко: в ЕС рассказали, как закрывают небо от Беларуси

Сейчас авиакомпания МАУ анализирует возможные варианты развития событий в случае облета Республики Беларусь. В таком случае к пересмотру относятся регулярные рейсы в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании по заказу работодателей.

Задержание Романа Протасевича: