В МИД провели закрытую встречу с Эрдоганом: какие вопросы обсуждались

Встретился с Эрдоганом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Сибига встретился с Эрдоганом / коллаж: Главред, фото: mfa.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Их встреча была закрытой для прессы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Сибига рассказал, что во время встречи с Эрдоганом они обсудили поддержку территориальной целостности Украины, Крым и другие временно оккупированные территории, которые принадлежат Украине.

"Я подчеркнул заинтересованность Украины в дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и Турцией, особенно в оборонной сфере", - подчеркнул он. видео дня

Министр иностранных дел Украины добавил, что в разговоре с Эрдоганом он подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в Черном море.

"Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру", - подчеркнул Сибига.

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

Позиция Турции по войне в Украине - что известно

Напомним, главный советник Турции Ялчин Топчу заявил, что официальная Анкара поддерживает возвращение временно оккупированных территорий Украины под контроль Киева, включая оккупированный Крым. По его словам, требования международного права должны быть выполнены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что мир в Украине возможен только дипломатическим путем. Он также подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, Эрдоган сказал, что ряд стран НАТО якобы выступает против членства Украины в Альянсе. Турция без спешки будет рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО.

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