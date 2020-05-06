"Не дипломатическая фантазия": в МИД рассказали, как собираются вернуть Крым

Дмитрий Кулеба высказался о возвращении Крыма под контроль Киева / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о стратегии Киева по возвращению аннексированного Крыма.

По словам главы украинского МИД, возвращение ныне временно оккупированного полуострова – "это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет".

"Первая задача - как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья - какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию. И есть еще несколько других. А стратегическая задача - это как Крым будет возвращен в Украину", - сказал Кулеба в интервью Радио НВ.

Он заверил, что Министерство иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над планом по возвращению аннексированного полуострова под контроль Украины.

Как сообщал Главред, ранее российский историк Андрей Зубов озвучил важное условие, при котором ныне оккупированные Россией Крым и Донбасс могут вернуться под контроль Украины. При этом историк дал важный совет Владимиру Зеленскому.