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"Не дипломатическая фантазия": в МИД рассказали, как собираются вернуть Крым

6 мая 2020, 08:57

Дмитрий Кулеба рассказал о трех стратегических шагах.

Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о возвращении Крыма под контроль Киева / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о стратегии Киева по возвращению аннексированного Крыма.

По словам главы украинского МИД, возвращение ныне временно оккупированного полуострова  – "это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет".  

"Первая задача - как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья - какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию. И есть еще несколько других. А стратегическая задача - это как Крым будет возвращен в Украину", - сказал Кулеба в интервью Радио НВ.

Он заверил, что Министерство иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над планом по возвращению аннексированного полуострова под контроль Украины.

Как сообщал Главред, ранее российский историк Андрей Зубов озвучил важное условие, при котором ныне оккупированные Россией Крым и Донбасс могут вернуться под контроль Украины. При этом историк дал важный совет Владимиру Зеленскому. 

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Дмитрий Кулеба аннексия Крыма МИД Украины новости Украины
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