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В МИД рассказали, как Украина планирует вернуть Крым

12 сентября 2020, 12:42

Украина будет инициировать ежегодный саммит в День сопротивления Крыма российской оккупации.

Украина,Крым,флаг
Международная платформа задаст многоуровневую рамку, которая будет поддерживать тему Крыма на разных уровнях / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма. В ее рамках планируется проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях.

Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью lb.ua.

По ее словам, международная платформа задаст многоуровневую рамку, которая будет поддерживать тему Крыма на разных уровнях.

"Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день - 26 февраля - День сопротивления Крыма российской оккупации", - отметила Джапарова.

На втором уровне планируются контакты министров иностранных дел и министров обороны, поскольку необходимо поднимать тему милитаризации Крыма со стороны России.

"Следующий уровень - межпарламентские связи, работа с председателями парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", - добавила Джапарова.

Как сообщал Главред, бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что президент России Владимир Путин не вернет Крым, Украине придется дожидаться либо смерти нынешнего хозяина Кремля, либо смены власти в РФ.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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