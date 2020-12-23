В Минюсте объяснили, кто мешает изменить закон о люстрации

По словам источников журналистов, ситуация вокруг закона о люстрации сложилась достаточно сложная.
Украинское правительство планировало рассмотреть внесение изменений в закон о люстрации еще 1 июля нынешнего года.
Об этом сообщает портал РБК-Украина. Однако законопроект вернули на доработку. Причиной задержки в Минюсте называют позицию некоторых депутатов Рады.
Согласно источникам журналистов, в частности, речь идет о нардепах, которые крайне противоречиво относятся к вопросу люстрации. По словам заместителя министра юстиции и уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Лищины, в IX созыве хватает парламентариев, которые вообще не воспринимают отмену люстрации.
"А другие хотят, чтоб ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ (законопроект Минюста ‒ Главред), который выполняет решение ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции ‒ невосприятию", ‒ объяснил он.
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Люстрация - что сообщалось ранее:
- Руководитель Минюста Денис Малюська заявлял о том, что в ведомстве разрабатывается новый законопроект о люстрации. В частности, в ведомстве предлагают вывести из-под действия закона чиновников Коммунистической партии, а также тех лиц, которые занимали различные должности во времена СССР.
- Для чиновников времен президентства Виктора Януковича люстрация остается автоматической.