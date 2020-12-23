В Минюсте объяснили, кто мешает изменить закон о люстрации / УНИАН

Украинское правительство планировало рассмотреть внесение изменений в закон о люстрации еще 1 июля нынешнего года.

Об этом сообщает портал РБК-Украина. Однако законопроект вернули на доработку. Причиной задержки в Минюсте называют позицию некоторых депутатов Рады.

Согласно источникам журналистов, в частности, речь идет о нардепах, которые крайне противоречиво относятся к вопросу люстрации. По словам заместителя министра юстиции и уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Лищины, в IX созыве хватает парламентариев, которые вообще не воспринимают отмену люстрации.

"А другие хотят, чтоб ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ (законопроект Минюста ‒ Главред), который выполняет решение ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции ‒ невосприятию", ‒ объяснил он.

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