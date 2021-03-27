В Минздраве рассказали, что происходит с британским штаммом COVID в Украине

Как заявил руководитель Минздрава Максим Степанов, именно по причине британского штамма COVID-19 постоянно растет в стране количество госпитализаций.
Пресловутый "британский" штамм коронавируса COVID-19 сейчас распространяется по Украине и является во много раз более заразным, чем предыдущие штаммы. Об этом заявил руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.
По причине мутации COVID-19 в Украине, говорит чиновник, и фиксируются высокие показатели смертности от коронавируса и общий скачок заболеваемости.
"Это "британский" штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом. Он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, болезнь развивается очень быстро", ‒ заявил Степанов.
Степанов также подчеркнул, что именно по причине штамма растет количество госпитализаций.
По словам министра, из-за распространения "британского " штамма тяжелое течение болезни теперь наблюдается у людей в возрасте 40+, а иногда и от 30+.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней 4 марта заявили, что в Украине официально подтверждены 2 случая заражения британским штаммом SARS-CoV-2. Вариант коронавируса выявили у двух пациентов из Ивано-Франковска. Заболевшие находятся под наблюдением врачей.
- Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что так называемому британскому штамму коронавируса больше всего подвержены люди в возрасте от 20 до 40 лет. Для профилактики заболеваемости нужно обратить особое внимание на соблюдении противоэпидемиологических норм в развлекательных заведениях.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также утверждал, что британский штамм является более агрессивным. Вариация коронавируса быстрее распространяется и имеет больший уровень летальности.