В Минздраве рассказали, что происходит с британским штаммом COVID в Украине / Reuters

Пресловутый "британский" штамм коронавируса COVID-19 сейчас распространяется по Украине и является во много раз более заразным, чем предыдущие штаммы. Об этом заявил руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

По причине мутации COVID-19 в Украине, говорит чиновник, и фиксируются высокие показатели смертности от коронавируса и общий скачок заболеваемости.

"Это "британский" штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом. Он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, болезнь развивается очень быстро", ‒ заявил Степанов.

Степанов также подчеркнул, что именно по причине штамма растет количество госпитализаций.

По словам министра, из-за распространения "британского " штамма тяжелое течение болезни теперь наблюдается у людей в возрасте 40+, а иногда и от 30+.

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