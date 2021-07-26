В начальной школе изменили систему оценивания знаний: что нового

Система оценивания знаний в начальной школе / УНИАН

В Министерстве образования решили пересмотреть систему оценивания знаний учеников младшей школы и утвердили методические рекомендации.

Как пишет пресс-служба МОН, бальную систему оценивания заменят системой из букв.

"Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его (ученика - ред.) достижения и обозначать буквами - "начальный" (Н), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В)", - сообщили в министерстве.

Одним из главных изменений в подходе к оценке знаний учащихся начальной школы является выражение оценки.

"На замену обобщенной балльной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курсу предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы по предмету изучения, интегрированному курсу, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения", - уточнили в МОН.

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Рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочное суждение) и уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата). Их можно выражать как устно, так и письменно.

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В министерстве рекомендовали оценивать результаты обучения учащихся 1-4 классов вербальной оценкой.

"Объективных результатов обучения в 1-2 классах - вербальной оценкой, в 3-4 классах - или вербальной либо уровневой оценкой по выбору учреждения образования", - уточнили в ведомстве.

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