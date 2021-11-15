В Николаеве лиман покрылся подсолнечным маслом

Лиман покрылся масленными пятнами / https://www.dei.gov.ua/

Пока в Украине стремительно летят вверх цены на подсолнечное масло, в акватории Днепро-Бугского лимана близ Николаева прорвало целый трубопровод с этим продуктом.

В пресс-службе Государственной экологической инспекции сообщили, что это произошло во время погрузки трубы на судно на причале №12.

"В результате исследования проб воды и данных о площади разлива будет рассчитываться ущерб, который инспекция предъявит загрязнителю", — сообщили в Госэкоинспекции.

Отмечается, что перед погрузкой боновым заграждениям загрязнение было локализовано и таким образом масло не распространилось в акватории Николаевского морского порта. Однако для очищения акватории привлекли специализированное судно, которое очистило 3000 м. кв. акватории.

Напомним, эксперты предупреждают, что украинцам грозит очередное повышение стоимости подсолнечного масла. Цена может резко вырасти и превысить 100 грн за литр.

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