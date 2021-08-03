В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

В Одессе произошла стрельба / Думская

В Одессе сегодня произошла стрельба во дворе строящегося ЖК Новые Черемушки на улице Малиновского в Одессе. В результате был ранен мужчина, который впоследствии скончался в больнице, передает Думская.

По предварительной информации, стреляли из автоматического оружия. На месте работает следственно-оперативная группа.

В городе введен план Перехват. Правоохранители разыскивают серебристый Mercedes с госномерами СВ 1413 КС.

Мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство. Погибший является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.

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По уточненной информации, нападавший был один, стрельба велась из пистолета-пулемета.

Полиция начала досудебное расследование по статье об умышленном убийстве.

Как ранее сообщал Главред, в среду, 14 июля, в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В Сети появилось видео инцидента.

В полиции журналистам местного издания "Думская" сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия и выехали на место происшествия.

Позже стало известно, что некоторых стрелков задержали в ресторане Море.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге.