УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

3 августа 2021, 19:44

По предварительной информации, стреляли из автоматического оружия. На месте работает следственно-оперативная группа.

В Одессе произошла стрельба / Думская

В Одессе сегодня произошла стрельба во дворе строящегося ЖК Новые Черемушки на улице Малиновского в Одессе. В результате был ранен мужчина, который впоследствии скончался в больнице, передает Думская.

По предварительной информации, стреляли из автоматического оружия. На месте работает следственно-оперативная группа.

В городе введен план Перехват. Правоохранители разыскивают серебристый Mercedes с госномерами СВ 1413 КС.

Мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство. Погибший является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.

Читайте также"Во славу Путина": в Киеве фанат "ДНР" устроил стрельбу из окна квартиры

Реклама

По уточненной информации, нападавший был один, стрельба велась из пистолета-пулемета.

Полиция начала досудебное расследование по статье об умышленном убийстве.

Как ранее сообщал Главред, в среду, 14 июля, в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В Сети появилось видео инцидента.

В полиции журналистам местного издания "Думская" сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия и выехали на место происшествия.

Позже стало известно, что некоторых стрелков задержали в ресторане Море.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге.

новости Одессы убийство
Сейчас вы просматриваете новость «В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSимПредставительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим В Украину идет опасный циклон "Гвидо": какие регионы зацепит непогодаВ Украину идет опасный циклон "Гвидо": какие регионы зацепит непогода Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительствоПоиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство Байден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасностиБайден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасности

Последние новости

19:50

"Каждый третий умрет": Комаровский назвал проблему украинцев от смертельного заболевания

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

Реклама
18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

17:47

Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ Видео

17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

Реклама
15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

14:53

Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

14:49

Смерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии Видео

14:25

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни Видео

14:12

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян Видео

14:00

Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком Видео

13:56

Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы Видео

13:38

В Минфине заявили об эффективности программы президента "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:37

Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

13:36

На 8-м году войны Укрзализныця выплатила Сбербанку России $131 млн – СМИ

13:35

Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

13:31

Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом Видео

13:20

Ученые узнали, у каких родителей маленькие дети спят дольше Видео

13:09

Фронтмен Kadnay идет на Танці з зірками 2021

Реклама
12:51

Раз плюнуть: в Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи Видео

12:49

Paramount нанял новых сценаристов для перезапуска Черепашек-ниндзя

12:44

Дичь в Запорожье: стая собак насмерть загрызла женщину прямо на улице

12:39

"Это моя земля – она никогда не будет русской": Зеленский пообещал возврат Крыма в Украину Видео

12:29

Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Видео

12:22

"Мамасита": девушка Андрея Богдана вызывающе изогнулась в откровенном наряде

12:03

Укрзализныця начала активную фазу "Большой стройки" на границе с ЕС

11:50

"Гомики из Москвы понаехали": крымчанин жестко послал непрошеного гостя из РФ Видео

11:35

Эксперт рассказал, почему все больше и больше украинцев будут уезжать на заработки в ЕС Видео

11:22

МакSим в реанимации начала самостоятельно дышать и садиться

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять