В Одессе объявлен траур из-за смерти Жванецкого

В память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами.
Суббота, 7 ноября, объявлена в Одессе днем траура в связи со смертью знаменитого сатирика Михаила Жванецкого.
"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", – говорится в сообщении пресс-службы горсовета в пятницу, 6 ноября.
Также отмечается, что в память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами.
Смерть Жванецкого
- 6 ноября Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Причины смерти писателя пока неизвестны.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, которого не стало на 86 году жизни. Зеленский назвал 6 ноября "горьким днем", ведь именно в этот день умер Жванецкий.
- в 2019 году Михаил Жванецкий подверг критике политический строй РФ, заявив, что страна в ущерб народу инвестирует в развитие военной сферы и погрязла в тотальном беззаконии.
Автор: Екатерина Трохимчук