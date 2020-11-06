В Одессе объявлен траур из-за смерти Жванецкого / скриншот

Суббота, 7 ноября, объявлена в Одессе днем траура в связи со смертью знаменитого сатирика Михаила Жванецкого.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", – говорится в сообщении пресс-службы горсовета в пятницу, 6 ноября.

Также отмечается, что в память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами.

Смерть Жванецкого