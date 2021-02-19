В Одессе охранники поставили посетителя на колени и умыли зеленкой – соцсети

В Сети показали, как в одесском маркете охранники издевались над посетителем / УНИАН

В торговом центре Галерея Афина в Одессе в супермаркете Таврия В охрана заставила посетителя встать на колени и умыла зеленкой.

Мужчина якобы зашел в маркет со своим товаром без чека, не смог это доказать и нарвался на бесчеловечную охрану, говорится на странице Подслушано Одесса в Facebook.

В паблике также опубликовано видео, на котором запечатлено, как трое мужчин издеваются над одним человеком. В частности, видно, что мужчину насильно макнули лицом в зеленку, а потом еще и ударили по голове рукой.

Диалог между якобы охранниками и посетителем супермаркета:

Охранники: "На колени встал… давай".

Посетитель: "Все, не буду".

Охранники: "Присел, бл*… давай над ведром. Умывайся".

Посетитель: "Что, лицо?".

Охранники: "Да, да, да. Давай умывайся. Поставь руки, умывайся, ниже сядь".

Мужчина становился на колени, ему наливали в сложенные руки зеленку. Он просил, чтоб мужчины остановились, однако те продолжали твердить – "Умывайся".

Потом один из злоумышленников взял мужчину за шею, нагнул над мусорным ведром, ткнул лицом в ладони с зеленкой и ударил по голове.

"Будешь знать, как п*здить что-то", – сказал потом один из злоумышленников.

Видео, на котором запечатлено издевательство над человеком

По сведениям администрации маркета Таврия В, инцидент случился давно, и во время него вроде бы не присутствовали их сотрудники, узнало ТСН.ua.