В ОП объяснили, кто будет извещать о возможности вернуться домой

Как только будет разрешение от ГСЧС, каждый глава освобожденного от оккупантов города уведомит свою громаду, что можно возвращаться. Об этом в интервью Forbes заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Единого термина для разных городов не существует. В каждом городе свои проблемы, свое количество заминированных позиций. Поэтому мы построили работу таким образом, чтобы каждый мэр города или сельский глава был рупором своей громады", - сказал он.

По словам Тимошенко, в Киевской области одна из худших ситуаций в Бородянке и Макарове. Чернигов фактически почти уничтожен – всю инфраструктуру нужно восстанавливать. В Сумской области также многие города нуждаются в быстром восстановлении.

Заместитель руководителя ОП отметил, что в ближайшие недели в освободившихся областях планируют возобновить электроснабжение, водоснабжение, установить окна в домах, расчистить дороги.

Параллельно с восстановлением разрушенных зданий и дорог в городах налаживают новую систему обороны. "После расчистки в города заходят военные специалисты и вместе с областными администрациями и мэрами строят новую систему блокпостов и других защитных сооружений", - сказал он.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из резервного фонда Государственного бюджета Украины выделен первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Житомирщины.