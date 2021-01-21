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В ОП рассказали о новых отношениях между Украиной и США при Байдене

21 января 2021, 15:58
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Эндрю Мак не исключил вероятность создания на территории Украины военной базы США.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Администрация экс-президента США Дональда Трампа хотела использовать украинскую внутреннюю политику в своих политических целях, заявил внештатный американский советник Офиса президента Эндрю Мак.

Существует надежда, что при новом президенте такого уже никогда не повторится и отношения между Киевом и Вашингтоном будут конструктивными, подчеркнул он в интервью Фокусу.

"Сейчас в Украине есть возможность перейти на здоровые и сбалансированные отношения со Штатами, которыми будут управлять исключительно украинский президент и Министерство иностранных дел, без вмешательства", - считает он.

В то же время он прогнозирует, что политика Байдена будет значительно больше проукраинской, что повлияет и на на Россию.

"Будут не только поверхностные санкции, которые были при Трампе. Начнут поднимать вопросы нарушения Россией прав человека, о которых не заботилась администрация Трампа. Белый дом также будет заинтересован помочь мирным процессам в Украине. Байден и его команда понимают: для Европы и Америки важно, чтобы мирный процесс был успешным". - уверен эксперт.

Читайте такжеЧто светит Киеву при президенте Байдене: экс-министр дал тревожный прогнозВ то же время он не исключил вероятность создания на территории Украины американской военной базы.

"Думаю, что сейчас даже проукраинские политики в Вашингтоне готовы говорить об этой идее. Но посмотрим, как будет продолжаться мирный процесс. Все может быть", - сказал советник Офиса президента.

Отвечая на вопрос о вероятности встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, Мак добавил: "Она должна состояться в текущем году. Если пандемия коронавируса не закончится в ближайшее время, то встреча состоится позже".

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Инаугурация Байдена:

  • В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена.
  • Во время выступления он пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.
  • В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.
  • "Поэтому вот мое сообщение для тех, кто за пределами наших границ: Америку испытывают, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние вызовы, а сегодняшние и завтрашние вызовы", - подчеркнул Байден.
  • Он заверил, что США "будут сильным и надежным партнером ради мира, прогресса и безопасности".

Протесты в США и импичмент Трампу

Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.

Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.

13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

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