В ОП рассказали о новых отношениях между Украиной и США при Байдене

Джо Байден / Фото Reuters

Администрация экс-президента США Дональда Трампа хотела использовать украинскую внутреннюю политику в своих политических целях, заявил внештатный американский советник Офиса президента Эндрю Мак.

Существует надежда, что при новом президенте такого уже никогда не повторится и отношения между Киевом и Вашингтоном будут конструктивными, подчеркнул он в интервью Фокусу.

"Сейчас в Украине есть возможность перейти на здоровые и сбалансированные отношения со Штатами, которыми будут управлять исключительно украинский президент и Министерство иностранных дел, без вмешательства", - считает он.

В то же время он прогнозирует, что политика Байдена будет значительно больше проукраинской, что повлияет и на на Россию.

"Будут не только поверхностные санкции, которые были при Трампе. Начнут поднимать вопросы нарушения Россией прав человека, о которых не заботилась администрация Трампа. Белый дом также будет заинтересован помочь мирным процессам в Украине. Байден и его команда понимают: для Европы и Америки важно, чтобы мирный процесс был успешным". - уверен эксперт.

Читайте такжеЧто светит Киеву при президенте Байдене: экс-министр дал тревожный прогнозВ то же время он не исключил вероятность создания на территории Украины американской военной базы.

"Думаю, что сейчас даже проукраинские политики в Вашингтоне готовы говорить об этой идее. Но посмотрим, как будет продолжаться мирный процесс. Все может быть", - сказал советник Офиса президента.

Отвечая на вопрос о вероятности встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, Мак добавил: "Она должна состояться в текущем году. Если пандемия коронавируса не закончится в ближайшее время, то встреча состоится позже".

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Инаугурация Байдена:

В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

Во время выступления он пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.

В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.

"Поэтому вот мое сообщение для тех, кто за пределами наших границ: Америку испытывают, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние вызовы, а сегодняшние и завтрашние вызовы", - подчеркнул Байден.

Он заверил, что США "будут сильным и надежным партнером ради мира, прогресса и безопасности".