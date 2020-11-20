В ОП рассказали подробности пребывания Зеленского в Феофании

Выяснились подробности пребывания Зеленского в Феофании / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский находится в больнице Феофании с китайским коронавирусом по решению врачей, но на работу это сильно не влияет.

Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и отметил, что болезнь президента не проходит в "суперлегкой форме".

"У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в Феофании. Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал Тимошенко.

Коронавирус у Зеленского: