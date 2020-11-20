В ОП рассказали подробности пребывания Зеленского в Феофании

У президента заверили, что болезнь не проходит в "суперлегкой форме".
Глава государства Владимир Зеленский находится в больнице Феофании с китайским коронавирусом по решению врачей, но на работу это сильно не влияет.
Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и отметил, что болезнь президента не проходит в "суперлегкой форме".
"У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в Феофании. Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал Тимошенко.
Коронавирус у Зеленского:
- 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.
- Коронавирус также обнаружили у главы ОП Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его заместителя Руслана Стефанчука.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.
- 18 ноября Владимир Зеленский сдал повторный тест на Covid-19, который вновь оказался положительным, однако он утверждает, что чувствует себя гораздо лучше.
Автор: Екатерина Трохимчук