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В ОП жестко ответили на "слив" о "гарантиях" Украине в обмен на территории – СМИ

Алексей Тесля
5 октября 2024, 17:20
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Украина не торгует суверенитетом и территориями, говорит источник в Офисе президента.
Офис президента
В Офисе президента прокомментировали информацию СМИ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Украине не предлагали некие "гарантии безопасности", в обмен на отказ от возвращения захваченных РФ территорий.

Об этом заявил источник Канала 24 в Офисе президента, комментируя материал в Financial Times, что якобы Украине на предстоящих переговорах о мире предлагают принять сильные гарантии безопасности с членством в НАТО, "в обмен на контроль России над оккупированными территориями".

Источник в Офисе Президента заявил, что это бред и подчеркнул, таких разговоров вообще нет.

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В ОП подчеркнули, что Украина не торгует суверенитетом и территориями. Кроме того, заметили, что такого разговора, о котором написало издание, нет.

"Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать", – отметил источник в Офисе президента.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Ранее издание Financial Times написало о том, что Украина и западные партнеры якобы обсуждают компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированными территориями. Более 18 месяцев во внешнеполитических кругах обсуждается "западногерманская модель" для Украины, пишут журналисты.

Напомним, как написала Financial Times, украинские чиновники якобы стали более открыты при обсуждении прекращения огня, даже если российские войска останутся на части украинской территории. Издание утверждает, что новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время поездки в США обсуждал потенциальные компромиссные решения и был более прагматичен при обсуждении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность".

Ранее сообщалось о том, что канцлер Олаф Шольц решил возобновить переговоры с Владимиром Путиным. Олаф Шольц может первым из западных лидеров возобновить прямой контакт с Владимиром Путиным.

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Офис президента война России и Украины гарантии безопасности
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