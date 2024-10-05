В ОП жестко ответили на "слив" о "гарантиях" Украине в обмен на территории – СМИ

Украина не торгует суверенитетом и территориями, говорит источник в Офисе президента.

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В Офисе президента прокомментировали информацию СМИ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Украине не предлагали некие "гарантии безопасности", в обмен на отказ от возвращения захваченных РФ территорий.

Об этом заявил источник Канала 24 в Офисе президента, комментируя материал в Financial Times, что якобы Украине на предстоящих переговорах о мире предлагают принять сильные гарантии безопасности с членством в НАТО, "в обмен на контроль России над оккупированными территориями".

Источник в Офисе Президента заявил, что это бред и подчеркнул, таких разговоров вообще нет.

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В ОП подчеркнули, что Украина не торгует суверенитетом и территориями. Кроме того, заметили, что такого разговора, о котором написало издание, нет.

"Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать", – отметил источник в Офисе президента.

Ранее издание Financial Times написало о том, что Украина и западные партнеры якобы обсуждают компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированными территориями. Более 18 месяцев во внешнеполитических кругах обсуждается "западногерманская модель" для Украины, пишут журналисты.

Напомним, как написала Financial Times, украинские чиновники якобы стали более открыты при обсуждении прекращения огня, даже если российские войска останутся на части украинской территории. Издание утверждает, что новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время поездки в США обсуждал потенциальные компромиссные решения и был более прагматичен при обсуждении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность".

Ранее сообщалось о том, что канцлер Олаф Шольц решил возобновить переговоры с Владимиром Путиным. Олаф Шольц может первым из западных лидеров возобновить прямой контакт с Владимиром Путиным.

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