В Пентагоне отреагировали на слухи с проблемой поставок Украине 155 мм снарядов

Пентагон сейчас не оценивает, возникнут ли проблемы с поставкой 155 мм снарядов Израилю и Украине.
Комментарий бригадного генерала Патрика Райдера цитирует журналист Голоса Америки Остап Ярыш.
Райдер согласился, что обе страны ввиду ведения интенсивных боевых действий нуждаются в этих боеприпасах. Однако министерство обороны США, пишет Ярыш, пока не оценивает, возникнут ли проблемы с поставками 155 мм в Украину и Израиль.
"Мы будем работать как можно настойчивее, чтобы обеспечить обе страны необходимым", - ответил Райдер.
Нехватка 155 мм снарядов
Еще 11 октября CNN писал о "беспокойстве" Пентагона по поводу запасов 155 мм снарядов на фоне двух войн - в Украине и Израиле. В Вашингтоне тогда неофициально указывали, что запасы снарядов США, предназначенные для Украины, может истощить наземная операция Израиля в секторе Газа.
Однако публично в Белом доме уверяли, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль.
"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге.
Уже в середине октября появилась информация о передаче Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине. В то же время в Вашингтоне говорят, что это "не окажет влияния" на способность Украины на фронте.
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