В Пентагоне отреагировали на слухи с проблемой поставок Украине 155 мм снарядов

Недавно в СМИ появилась информация, что США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине.

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Украина, как и Израиль, нуждается в 155 мм снарядах / Коллаж Главреда: Фото: Вернись живым, 22 отдельная механизированная бригада

Пентагон сейчас не оценивает, возникнут ли проблемы с поставкой 155 мм снарядов Израилю и Украине.

Комментарий бригадного генерала Патрика Райдера цитирует журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Райдер согласился, что обе страны ввиду ведения интенсивных боевых действий нуждаются в этих боеприпасах. Однако министерство обороны США, пишет Ярыш, пока не оценивает, возникнут ли проблемы с поставками 155 мм в Украину и Израиль.

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"Мы будем работать как можно настойчивее, чтобы обеспечить обе страны необходимым", - ответил Райдер.

Нехватка 155 мм снарядов

Еще 11 октября CNN писал о "беспокойстве" Пентагона по поводу запасов 155 мм снарядов на фоне двух войн - в Украине и Израиле. В Вашингтоне тогда неофициально указывали, что запасы снарядов США, предназначенные для Украины, может истощить наземная операция Израиля в секторе Газа.

Однако публично в Белом доме уверяли, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге.

Уже в середине октября появилась информация о передаче Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине. В то же время в Вашингтоне говорят, что это "не окажет влияния" на способность Украины на фронте.

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