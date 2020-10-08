В полиции озвучили подробности смерти трех молодых военных под Житомиром

Стали известны подробности смерти трех молодых военных / gs.sloboda.net

Внезапная смерть трех военных-контрактников в военном городке Новоивницкое Житомирской области могла наступить в результате отравления угарным газом - такую предварительную версию гибели солдат озвучило следствие.

Как говориться в сюжете ТСН, тела погибших планируют доставить домой через несколько дней, после проведения всех экспертиз.

Одного из солдат дома ждала семья и две маленьких дочери. Все трое военнослужащих жили на съемной квартире, были родом из Днепровской, Сумской и Черновицкой областей. Двум погибшим исполнилось 23 года, одному – 21.

Сослуживцы начали искать солдат рано утром, когда они не явились вовремя на традиционное утреннее построение. По словам соседей, подозрительных звуков они не слышали, о смерти ребят узнали от правоохранителей, отзывались о солдатах очень положительно.

Точная причина смерти будет известна после объявления результатов экспертизы, но предварительно следователи озвучивают версию об отравлении угарным газом.

Читайте такжеВ посольстве США отреагировали на гибель сотрудницы в Киеве"Поскольку во время осмотра было установлено, что есть соответствующее оборудование и утечка могла произойти из - за его неисправности", - указала Алла Ващенко, руководительница отдела связей с общественностью ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Соседи подтверждают, что военнослужащие могли погибнуть вследствие отравления угарным газом, поскольку в домах были газовые котлы и колонки для подогрева воды. На место трагедии уже приехали сотрудники газовой службы, однако давать журналистам комментарии они категорически отказались.