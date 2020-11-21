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В полиции рассказали о наказании за отсутствие масок: что грозит нарушителям

21 ноября 2020, 10:57

Полицейские по всей стране проводить рейдовые проверки.

Полиция
Полиция проследит за соблюдением карантина / ТСН

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о действиях правоохранителей после вступления в силу закона о штрафах за нарушение карантина.

По словам Клименко, в выходные полицейские по всей стране проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства по "карантина выходного дня", сообщает пресс-центр Нацполиции.

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", — пояснил Клименко.

Новость дополняется.

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