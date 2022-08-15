В Попасной погибли более 100 "вагнеровцев", в том числе и заместители Пригожина – Гайдай

В Попасной погибли более 100 "вагнеровцев", в том числе и заместители Пригожина/ скрин, Офис президента Украины

Во время удара по базе "вагнеровцев" в оккупированном городе Попасная на Луганщине 14 августа, вероятно, погибли более 100 членов частной военной компании.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. Он отметил, что подробнее рассказывать об этом он пока не может.

По его словам, если окажется, что погибших было более сотни, и это были наемники из руководящего состава, то это не станет для украинских военных новостью.

В то же время Гадай опроверг информацию о якобы ликвидации на базе "вагнеровцев" куратора частной военной компании и "повара Путина" Евгения Пригожина. Однако среди погибших точно есть его заместители.

"К сожалению, скорее всего именно по поводу "повара" (Пригожина – ред.), то нас не порадуют, но заместители – да, и цифра в более 100 погибших – да", – отмечает Гайдай.

Уничтожение базы "вагнеровцев" в Попасной

Напомним, 14 августа стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.

15 августа председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".

"На этот раз вчера (14 августа – ред.) в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.

Позже в сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной после ее уничтожения.

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