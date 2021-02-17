Рада собралась судить людей в Крыму и ОРДЛО заочно

Депутаты поддержали закон о заочном осуждении/ УНИАН

Депутаты украинского парламента поддержали в первом чтении законопроект №2164, который закрепляет возможность вынесения судами заочных обвинительных приговоров.

"За" проголосовали 299 народных депутатов.

Предлагают авторы законопроекта такое:

фигуранта дела можно объявить в розыск, если место его нахождения неизвестно и он уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда;

человека можно объявить в розыск, если существуют обоснованные основания считать, что он выехал и либо находится в другой стране, либо на временно оккупированных боевиками районах Украины;

Как заявляет нардеп из фракции Голос Александра Устинова (член комитета по вопросам правоохранительной деятельности), данные изменения в украинское законодательство нужны, поскольку не хватает ныне существующих инструментов для осуществления правоохранителям и судам.

"Для того, чтобы сейчас заочно осудить человека ‒ всех тех, кто сейчас находятся в России, на оккупированных территориях, сбежавших "беркутовцев", надо человека объявить в межгосударственный или международный розыск. В межгосударственный мы не можем объявить, поскольку это только по странам СНГ. Россия нам говорит, что: мы не выдадим этого человека, поскольку это не отвечает государственным интересам Российской Федерации. Поэтому мы должны иметь инструмент, чтобы сейчас тех людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, которые все ж таки де-юре принадлежат Украине, объявить в розыск и заочно осудить", ‒ сказала она.

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