УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рада собралась судить людей в Крыму и ОРДЛО заочно

17 февраля 2021, 13:40
Прослушать новость
Остановить

В первом чтении за законопроект, закрепляющий возможность вынесения судами заочных обвинительных приговоров, проголосовали 299 народных депутатов.

Суд
Депутаты поддержали закон о заочном осуждении/ УНИАН

Депутаты украинского парламента поддержали в первом чтении законопроект №2164, который закрепляет возможность вынесения судами заочных обвинительных приговоров.

"За" проголосовали 299 народных депутатов.

Предлагают авторы законопроекта такое:

  • фигуранта дела можно объявить в розыск, если место его нахождения неизвестно и он уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда;
  • человека можно объявить в розыск, если существуют обоснованные основания считать, что он выехал и либо находится в другой стране, либо на временно оккупированных боевиками районах Украины;

Как заявляет нардеп из фракции Голос Александра Устинова (член комитета по вопросам правоохранительной деятельности), данные изменения в украинское законодательство нужны, поскольку не хватает ныне существующих инструментов для осуществления правоохранителям и судам.

"Для того, чтобы сейчас заочно осудить человека ‒ всех тех, кто сейчас находятся в России, на оккупированных территориях, сбежавших "беркутовцев", надо человека объявить в межгосударственный или международный розыск. В межгосударственный мы не можем объявить, поскольку это только по странам СНГ. Россия нам говорит, что: мы не выдадим этого человека, поскольку это не отвечает государственным интересам Российской Федерации. Поэтому мы должны иметь инструмент, чтобы сейчас тех людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, которые все ж таки де-юре принадлежат Украине, объявить в розыск и заочно осудить", ‒ сказала она.

Читайте такжеВ Верховную Раду внезли закон о запрете символики "Беркута"

Напомним, ранее сообщалось:

Верховная Рада законопроект беркутовцы новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Рада собралась судить людей в Крыму и ОРДЛО заочно». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и ХомчакаЗеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиковВ "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причинаЗеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Гиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу КрымаГиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма
Следующий материал

Последние новости

14:14
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс
14:06
Активист Антонов рассказал, кого подозревает в поджоге автомобиля Видео
13:47
Онлайн-магазин Steam объявил об увеличении скорости загрузки игр
13:40
Рада собралась судить людей в Крыму и ОРДЛО заочно Видео
13:33
До мая: Кабмин продлил карантин в Украине Видео
Реклама
13:05
"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077
13:02
В России не пустили в прокат фильм боевиков Ополченочка Видео
12:42
Эти изящные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летом Фото Видео
12:22
Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S
12:21
Путин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной Видео
12:11
Рада официально узаконила статус Майдана Видео
12:09
В Слуге народа предупредили Степанова об отставке из-за COVID-вакцинации Видео
11:42
В Украине выставили на продажу первую тюрьму
11:24
Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным: Ему позволено больше, чем другим Видео
11:02
У Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом
11:02
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
11:00
Ретинол: способы применения и побочные эффекты Видео
10:49
Путин вступился за своего кума из-за закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
10:40
Хотели украсть технологию вакцины от COVID-19: хакерам КНДР удалось взломать Pfizer - CNN Видео
10:24
Власти провалили вакцинацию и теперь пытаются снять с себя вину мнение
Реклама
10:18
Оккупанты среди ночи нагрянули с обысками к крымским татарам – чем ответил Киев Видео
09:53
Челлендж на спор: известны новые детали смертельного отравления школьниц в Боярке
09:42
У Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2 Видео
09:04
В Киеве поезд на полном ходу раздавил легковушку: пассажира проволокло по рельсам с километр Видео
08:43
День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты
08:40
Непогода в Украине: где ограничено движение транспорта Видео
08:37
Байден допустил мировое лидерство Китая и пригрозил Пекину последствиями Видео
08:18
Что привез Зеленский из поездки в ОАЭ мнение
07:54
Ким Чен Ын впервые за год показал публике свою жену Видео
07:15
Байден настроен завершить "вечные войны" за рубежом - Госдеп
06:34
В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer Видео
05:23
Как стать лучше и понять свою ценность: психолог раскрыла упражнения
04:58
Скандал с порно во львовском вузе получил финал Видео
04:22
Как заказать справку о несудимости: все способы Видео
04:03
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
03:44
Арестович раскрыл детали возможной сделки с РФ по Донбассу Видео
03:04
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
02:35
Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-"мутант" Видео
02:04
Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение
01:32
В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
Реклама
01:20
Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления Видео
00:59
В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение Видео
00:41
Врач назвала опасные свойства граната Видео
00:37
Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ Видео
00:16
Появились новые подробности отравления школьниц в Боярке
16 февраля, вторник
23:48
ПСЖ и Ливерпуль легко обыграли Барселону и РБ Лейпциг Фото
23:45
В США обвинили Россию за обострение ситуации на Донбассе Видео
23:00
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
22:59
Облако из лавы и пепла: на Сицилии вновь проснулся знаменитый вулкан Видео
22:52
В Офисе президента после провальных переговоров с МВФ сделали новое заявление Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять