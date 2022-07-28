В РФ "анонсировали" удары по больницам: 4 населенных пункта под серьезной угрозой

Россия "анонсировала" обстрел больниц в населенных пунктах / Reuters, УНИАН

В России пытаются заранее оправдаться за возможные теракты в будущем и "анонсировали" удары по украинским больницам, среди них есть и детская. Под серьезной угрозой находится три города и одно село. Об этом стало известно из лживого заявления Минобороны РФ.

Российская власть пытается всех убедить, что на территории украинских больниц ВСУ якобы "разместили свои подразделения".

Так, например, в Харькове под удар может попасть городская клиническая больница №7 на Салтовском шоссе. Там, по словам российского ведомства, якобы "дислоцируются подразделения украинского батальона "Кракен". В РФ даже придумали бредовую историю о том, что всех пациентов будто бы "выгнали из лечебного учреждения".

Оккупанты цинично заявляют, что в Сумах на территории детской городской клинической больницы на ул. Троицкая якобы "размещен штаб территориальной обороны, а также склады вооружений и боеприпасов". Они убеждают, что украинские военные будто "в подвале силой удерживают персонал и пациентов".

В ведомстве заявили, что ВСУ в Виннице якобы "разместили военную технику" во дворе областной психиатрической больницы на ул. Пирогова.

В РФ пытаются убедить всех, что в Николаевке Донецкой области украинские военные якобы "оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и заминировали" территорию центральной районной больницы на ул. Мира.

Подобные заявления могут свидетельствовать о том, что оккупанты готовятся обстрелять больницы, после чего прикрыться тем, что в учреждениях якобы были военные базы.

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Напомним, ранее оккупанты "анонсировали" химатаку по Одесской области. В РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации для того, чтобы потом во всем обвинить российских военных.

Также в Минобороны РФ говорили о подготовке к обстрелам больниц. Они утверждали, что на территории учреждений находятся украинские военные, которые готовят провокации.

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