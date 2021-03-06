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В РФ заговорили о "войне" с Украиной после слов Кравчука по Донбассу

6 марта 2021, 23:54
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В Совете федерации оценили вероятность попытки силового решения на Донбассе.

Кравчук
В РФ отреагировали на слова Леонида Кравчук / УНИАН

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о необходимости "радикальных шагов" в отношении России из-за позиции по Донбассу.

Киеву не стоит взваливать всю ответственность за ситуацию в Донбассе на Москву, при этом сторонам нужно "как-то решать" минские соглашения, заявил он РБК.

"Уже однажды было сказано, что любые попытки силового решения на Донбассе могут печально закончиться для Украины. Об этом говорил наш президент еще год назад. Поэтому, прежде чем призывать к радикальным шагам, пусть господин Кравчук одумается и подскажет своему президенту Зеленскому, что надо как-то решать минские соглашения, альтернатив которым нет, а не пытаться взвалить все на Россию и привести к смене позиции радикальными методами", — считает Джабаров.

Сенатор заявил, что, делая подобные заявления, Кравчук совершает ошибку, и призвал его объяснить свои слова."Это что? Объявление войны России? Я думаю, что Кравчук должен разъяснить свою позицию", — сказал Джабаров.

Читайте такжеВ России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по ДонбассуПо мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, заявление главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука не способствует конструктивному диалогу.

"Попытки украинской власти "растворить" ситуацию во внешнеполитическом векторе являются лишь поводом к неисполнению принятых на себя минских соглашений. Прежде чем искать дополнительные способы решения украинского конфликта, Украине необходимо исполнить ранее принятые на себя обязательства", — сказала она.

Жесткое заявление Леонида Кравчука:

  • Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
  • "Если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - сказал Кравчук.
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