В РФ заговорили о "войне" с Украиной после слов Кравчука по Донбассу

В РФ отреагировали на слова Леонида Кравчук / УНИАН

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о необходимости "радикальных шагов" в отношении России из-за позиции по Донбассу.

Киеву не стоит взваливать всю ответственность за ситуацию в Донбассе на Москву, при этом сторонам нужно "как-то решать" минские соглашения, заявил он РБК.

"Уже однажды было сказано, что любые попытки силового решения на Донбассе могут печально закончиться для Украины. Об этом говорил наш президент еще год назад. Поэтому, прежде чем призывать к радикальным шагам, пусть господин Кравчук одумается и подскажет своему президенту Зеленскому, что надо как-то решать минские соглашения, альтернатив которым нет, а не пытаться взвалить все на Россию и привести к смене позиции радикальными методами", — считает Джабаров.

Сенатор заявил, что, делая подобные заявления, Кравчук совершает ошибку, и призвал его объяснить свои слова."Это что? Объявление войны России? Я думаю, что Кравчук должен разъяснить свою позицию", — сказал Джабаров.

Читайте такжеВ России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по ДонбассуПо мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, заявление главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука не способствует конструктивному диалогу.

"Попытки украинской власти "растворить" ситуацию во внешнеполитическом векторе являются лишь поводом к неисполнению принятых на себя минских соглашений. Прежде чем искать дополнительные способы решения украинского конфликта, Украине необходимо исполнить ранее принятые на себя обязательства", — сказала она.

Жесткое заявление Леонида Кравчука: