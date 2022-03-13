В "Росатоме" говорят, что не контролируют захваченную русскими агрессорами ЗАЭС

В "Росатоме" говорят, что управлением и эксплуатацией "занимается украинский персонал". А российские "эксперты" якобы выступают в роли консультантов.
В российской корпорации "Росатом", чьи сотрудники прибыли на временно захваченную оккупантами Запорожскую атомной электростанции, заявили ‒ дескать, атомная станция не находится под их контролем. Об этом гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил в разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"В телефонном разговоре с гедиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что на ЗАЭС было "ограниченное количество" сотрудников "Росатома", но возразил, что он собирался передать станцию под управление "Росатома", – сказано в сообщении.
Также Лихачев утверждает, что управлением и эксплуатацией "занимается украинский персонал". А российские "эксперты" якобы выступают в роли консультантов.
Читайте такжеМАГАТЭ начала получать данные из систем мониторинга Запорожской АЭС – связь восстановлена
Напомним, ранее сообщалось о том, что на площадке захваченной оккупантами Запорожской атомной станции российские захватчики разместили свою технику. В частности, оккупанты используют ЗАЭС как военную базу.
12 марта стало известно, что МАГАТЭ удалось возобновить связь с системами мониторинга из Запорожской АЭС. В то же время связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.
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