В России выпустили фейк об ООН и водоснабжении Крыма

Эмине Джапарова рассказала о фейке росСМИ / Фото: mip.gov.uа

В России пропагандистские СМИ распространили информацию, что якобы ООН обнародовала заявление, в котором разделила ответственность за поставки воды в Крым между Украиной и Россией.

Как сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, в Управлении Верховного комиссара ООН слова российских пропагандистов опровергли и категорически заявили, что ответственность за водоснабжение Крыма несет страна-оккупант.

"Очередная дезинформация от русских пропагандистов, которые, как всегда, выдергивают из контекста слова чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Технология в русопропагандистов проста: пустить как можно больше мыльных пузырей - вдруг хоть одна какая-то не лопнет и куда долетит", - написала Джапарова.

По словам чиновницы, пропагандисты действительно обращались в ООН относительно поставок воды в Крым, но ответ представительницы организации Элизабет Тросселл привели не полностью.

"Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой", - сообщили в ООН.

Джапарова предположила, что российской стороне ответ не понравился, поэтому они решили исказить его в свою пользу.

"Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа уже будут кричать, что "ООН приказала Украине подавать воду в оккупированный Крым" для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов", - заявила Джапарова.

Джапарова подчеркнула, что позиция МИД Украины в данном вопросе является абсолютно четкой: Россия – оккупант и несет полную ответственность за ситуацию в Крыму.