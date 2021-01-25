В СБУ ответили, где в Украине самая сильная угроза вторжения России

Российская армия / Reuters

По-прежнему сохраняется угроза военного вторжения России в Украину ‒ в первую очередь из захваченного полуострова Крым. Об этом утверждают сотрудники Службы безопасности Украины в ответе на информационный запрос Радио Свобода о целях и сценариях осенних учений украинских силовиков в Херсонской области, в районе Северо-Крымского канала, Каховской гидроэлектростанций и Каховского судоходного шлюза.

"Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения", – говорится в тексте.

Кроме того, по информации СБУ, возрастает уровень милитаризации временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

"Сохраняется угроза со стороны Российской Федерации свободному судоходству в Черном, Азовском морях и Керченском проливе", –отметили в спецслужбе.

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