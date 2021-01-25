В СБУ ответили, где в Украине самая сильная угроза вторжения России

По данным сотрудников спецслужбы, ситуация с вероятным российским вторжением в Украину продолжается оставаться напряженной.
По-прежнему сохраняется угроза военного вторжения России в Украину ‒ в первую очередь из захваченного полуострова Крым. Об этом утверждают сотрудники Службы безопасности Украины в ответе на информационный запрос Радио Свобода о целях и сценариях осенних учений украинских силовиков в Херсонской области, в районе Северо-Крымского канала, Каховской гидроэлектростанций и Каховского судоходного шлюза.
"Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения", – говорится в тексте.
Кроме того, по информации СБУ, возрастает уровень милитаризации временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.
"Сохраняется угроза со стороны Российской Федерации свободному судоходству в Черном, Азовском морях и Керченском проливе", –отметили в спецслужбе.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Известный журналист и блогер Айдер Муждабаев заявил, что днепровская вода нужна российским военным группировкам, которые базируются в Крыму и готовы к вторжению в Украину.
- Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что российские военные в 2021 году запустят процесс строительства новейшей техники - радиолокационной станции модели Яхрома - в захваченном Севастополе.