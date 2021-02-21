В Слуге народа объяснили, как в суде не дать отменить санкции против Медведчука

Виктор Медведчук / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Елена Мошенец прокомментировала решение о введении санкций против нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, власти должны обосновать свое решение с правовой точки зрения таким образом, чтобы не дать оппозиции обжаловать его в суде.

Нардеп заявила о том, что СНБО действует в рамках гаранта национальной безопасности и выполняет свою основную функцию. В то же время Мошенец отметила, что она и ее коллеги "хотели бы больше открытости в плане документов, показаний".

При этом она предупредила о том, что при обжаловании решения о санкциях возможны манипуляции и передергивания со стороны оппозиции.

"Там есть возможность трактовать по-разному, соответственно, они манипулируют и говорят, что это незаконно, и такие решения нужно принимать только через суд. Поэтому здесь хочется уже такого правового продолжения, хочется, наконец, показать обществу, что мы работаем эффективно, и это необходимо для обеспечения нашей национальной безопасности", - добавила Мошенец.

Санкции против Виктора Медведчука и его окружения: