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В Слуге народа объяснили, как в суде не дать отменить санкции против Медведчука

21 февраля 2021, 02:30
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Елена Мошенец прокомментировала санкции против Виктора Медведчука и его окружения.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Елена Мошенец прокомментировала решение о введении санкций против нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, власти должны обосновать свое решение с правовой точки зрения таким образом, чтобы не дать оппозиции обжаловать его в суде.

Нардеп заявила о том, что СНБО действует в рамках гаранта национальной безопасности и выполняет свою основную функцию. В то же время Мошенец отметила, что она и ее коллеги "хотели бы больше открытости в плане документов, показаний".

При этом она предупредила о том, что при обжаловании решения о санкциях возможны манипуляции и передергивания со стороны оппозиции.

"Там есть возможность трактовать по-разному, соответственно, они манипулируют и говорят, что это незаконно, и такие решения нужно принимать только через суд. Поэтому здесь хочется уже такого правового продолжения, хочется, наконец, показать обществу, что мы работаем эффективно, и это необходимо для обеспечения нашей национальной безопасности", - добавила Мошенец.

Санкции против Виктора Медведчука и его окружения:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
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