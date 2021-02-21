В Слуге народа объяснили, как в суде не дать отменить санкции против Медведчука

Елена Мошенец прокомментировала санкции против Виктора Медведчука и его окружения.
Народный депутат от Слуги народа Елена Мошенец прокомментировала решение о введении санкций против нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, власти должны обосновать свое решение с правовой точки зрения таким образом, чтобы не дать оппозиции обжаловать его в суде.
Нардеп заявила о том, что СНБО действует в рамках гаранта национальной безопасности и выполняет свою основную функцию. В то же время Мошенец отметила, что она и ее коллеги "хотели бы больше открытости в плане документов, показаний".
При этом она предупредила о том, что при обжаловании решения о санкциях возможны манипуляции и передергивания со стороны оппозиции.
"Там есть возможность трактовать по-разному, соответственно, они манипулируют и говорят, что это незаконно, и такие решения нужно принимать только через суд. Поэтому здесь хочется уже такого правового продолжения, хочется, наконец, показать обществу, что мы работаем эффективно, и это необходимо для обеспечения нашей национальной безопасности", - добавила Мошенец.
Санкции против Виктора Медведчука и его окружения:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.