В Слуге народа рассказали, кто оплатит опрос Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Всенародный опрос 25 октября, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты средствами "украинского происхождения".

Об этом заявила заместитель главы фракции Слуги народа Евгения Кравчук, передает Громадське радіо.

"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами", - рассказала нардеп.

Она уточнила, что рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами.

"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс (опрос - ред.). Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения", - добавила Кравчук.

"Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект ", - отметила нардеп и уточнила, что президент лично давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов "всенародного опроса".

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