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В Слуге народа рассказали, кто оплатит опрос Зеленского

16 октября 2020, 09:36

Деньги будут "украинского происхождения".

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Всенародный опрос 25 октября, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты средствами "украинского происхождения".

Об этом заявила заместитель главы фракции Слуги народа Евгения Кравчук, передает Громадське радіо.

"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами", - рассказала нардеп.

Она уточнила, что рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами.

"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс (опрос - ред.). Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения", - добавила Кравчук.

"Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект ", - отметила нардеп и уточнила, что президент лично давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов "всенародного опроса".

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Всенародный опрос - о чем сообщалось ранее:

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
  • Глава государства не сказал, о каких именно важных вопросах пойдет речь, но пообещал озвучить их позже. В Сети начали фонтанировать идеями на тему того, о чем может пойти речь.
  • Позже СМИ со ссылкой на источники в ОП сообщили, что опрос Зеленского будет включать вопросы, которые беспокоят молодежь.
  • Позже в Офисе президента Зеленского озвучили список вопросов, которые попадут в окончательный вариант Всеукраинского опроса 25 октября нынешнего года.
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