В Слуге народа захотели садить в тюрьму за отрицание российской агрессии

Нардеп из Слуги народа Олег Дудна внес соответствующий законопроект в Верховную Раду.
Олег Дудна, нардеп от президентской политсилы, партии Слуга народа, внес в Раду законопроект, который предусматривает штрафы и уголовную ответственность за публичное отрицание в Украине российской агрессии.
Соответствующий законопроект за номером 4189 был опубликован на сайте парламента.
Как написал Дудна в пояснительной записке – украинцев стоит наказывать за "публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ против Украины, оккупации РФ части территорий Украины и введение РФ гибридной войны против Украины, а также изготовление и распространение соответствующих материалов".
За такие действия, совершенные в первый раз, нардеп предлагает накладывать штраф в размере от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч до 170 тысяч гривен)
Согласно законопроекту, отрицание российской агрессии в Украине, которое совершено либо представителем власти, либо совершено повторно, либо с использованием СМИ, будут наказываться лишением свободы сроком до пяти лет.
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Отрицание российской агрессии - что было ранее:
- До того Олег Дунда зарегистрировал в Раде законопроект №4188 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" по поводу противодействия информационной войне".
- В документе нардеп предложил запретить трансляцию в теле- и радиоэфире публичное отрицание оккупации РФ Крыма и военного конфликта на Донбассе.