В Слуге народа захотели садить в тюрьму за отрицание российской агрессии / УНИАН

Олег Дудна, нардеп от президентской политсилы, партии Слуга народа, внес в Раду законопроект, который предусматривает штрафы и уголовную ответственность за публичное отрицание в Украине российской агрессии.

Соответствующий законопроект за номером 4189 был опубликован на сайте парламента.

Как написал Дудна в пояснительной записке – украинцев стоит наказывать за "публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ против Украины, оккупации РФ части территорий Украины и введение РФ гибридной войны против Украины, а также изготовление и распространение соответствующих материалов".

За такие действия, совершенные в первый раз, нардеп предлагает накладывать штраф в размере от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч до 170 тысяч гривен)

Согласно законопроекту, отрицание российской агрессии в Украине, которое совершено либо представителем власти, либо совершено повторно, либо с использованием СМИ, будут наказываться лишением свободы сроком до пяти лет.

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