В США пообещали помочь Киеву в защите от агрессии РФ и намекнули на продвижение в НАТО

В США сделали заявление о поддержке Украины / УНИАН

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом идет речь в заявлении госсекретаря с поздравлениями Украины с 30-й годовщиной провозглашения независимости, размещенном на сайте Госдепа США.

По его словам, демократическая, процветающая и безопасная Украина в интересах не только украинского народа, но и в интересах США и международного сообщества.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению международно признанных границ Украины и защите от агрессии России", - сказал госсекретарь США.

В то же время он обратил внимание на то, что усилия украинской власти по реформированию являются ключевыми для достижения этих целей.

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"Мы остаемся вашим близким партнером, когда вы работаете над продвижением антикоррупционных усилий, содействием экономическому росту и выполнением обещаний Революции достоинства. Соединенные Штаты стремятся укрепить наши отношения с Украиной", - добавил Блинкен.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский 30 августа 2021 года официально отправится с визитом в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.

В ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит украинского гаранта подтвердит непоколебимую поддержку Киева в противостоянии российской агрессии.