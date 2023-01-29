Как говорит полковник ВСУ Роман Горбач Призыв в ряды украинской армии на данный момент продолжается, но никаких пресловутых "волн" нет.

В Сухопутных войсках пояснили, будут ли новые волны мобилизации в ВСУ / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Введенная из-за украино-российской войны мобилизация в Украине на данный момент продолжается – и никаких "волн" в ней нет. Об этом заявил руководитель управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в рамках брифинга.

"Мобилизация действительно идет, но она была и вчера, и позавчера. И началась она еще 24 февраля прошлого года", – объяснил он.

Горбач добавил, что сейчас ВСУ нужны новые бойцы, которые будут осваивать новые образцы боевой техники, а люди также для восполнения потерь. По словам полковника, прежде всего мобилизуют украинцев, у которых уже есть конкретные учетно-военные специальности.

Военнообязанные без опыта службы призываются только в учебные центы для подготовки. Только после этого они прибывают на службу в воинскую часть. Те, у кого есть определенный опыт, а затем небольшой перерыв после службы, практически сразу отправятся в воинские части, подытожил Горбач.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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