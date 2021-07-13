В Украине отменяется учеба в старших классах: что делать родителям

Старшая школа отходит в прошлое / УНИАН

В Украине стартует реорганизация образовательной сети. Создаются профильные академические лицеи, академии, опорные заведения и филиалы. В связи с этим, администрации некоторых школ уже объявили, что не набирают детей в 10-11 классы. И это сильно возмутило родителей будущих старшеклассников.

Только в прошлом году образовательный омбудсмен Сергей Горбачов получил 82 обращения от недовольных данной реформой родителей из 53 населенных пунктов, - сообщает профильная Служба.

Горбачов утверждает, что образовательные учреждения должны уведомлять учеников и родителей как минимум за полтора года до вступления в действие данных изменений.

В случае нарушения этих обязательств администрацией школ, омбудсмен рекомендует родителям обращаться в местные управления образования.

"Родителям нужно обращаться в управления образования с заявлением, что ребенок планирует продолжать обучение в 10 классе и управление образования обязано ребенка устроить", - акцентировал Горбачов.

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Кроме этого, исходя из реформы НУШ, школы будут переформатированы. Поэтому 10-12 классы станут профильными. Они будут работать как отдельные учреждения. Но это будет начиная с 2027 года, а пока все остается без изменений.

Что такое НУШ

Новая украинская школа (НУШ), начатая четыре года назад правительством Гройсмана, подразумевает собой переход украинских школ на западную модель обучения.

То есть, школы по окончании реформирования, будут поделены на три группы: