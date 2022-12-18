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В Украине ожидается значительный дефицит электроэнергии из-за снижения температуры - Укрэнерго

18 декабря 2022, 23:20
Из-за похолодания в Украине возросло потребление электричества, поэтому в стране могут ввести экстренные отключения света.
Свет, отключение света, веерные отключения, электроенергия, свеча
В Украине ожидается значительный дефицит электроэнергии / УНИАН

В понедельник, 19 декабря, в Украине ожидается дефицит мощности в энергосистеме. Главная причина этому - низкая температура. Об этом сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"В основном - это фактор температуры окружающей среды. Хочу сказать, что холодно будет и завтра, в понедельник, как мы знаем из прогнозов погоды, поэтому сегодня и завтра дефицит будет значительным. Особенно завтра, когда будет рабочий день, кроме того, ожидаются довольно сильные морозы", - пояснил Кудрицкий.

В то же время глава Укрэнерго подчеркнул, что совсем скоро дефицит уменьшится, поскольку температура воздуха повысится.

Кудрицький также рассказал, что после последних обстрелов украинская энергосистема восстанавливается достаточно быстрыми темпами.

"Как для обстрела в более чем 70 ракет, то, что мы имеем сегодня, – это очень приличный результат. Не буду называть цифру, но восстановились мы довольно неплохо на этот раз", - добавил глава Укрэнерго.

Отключение света в Украине

Недавно генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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