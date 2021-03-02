В Украине планируют узаконить фрилансеров: что известно

В Раду поступил законопроект, который призван урегулировать трудовые отношения с фрилансерами / Фото pixaby

Кабинет министров предложил создать еще одну форму для легализации трудовых отношений – без фиксированного графика, на почасовой основе, с социальной защитой.

Об этом говорится в законопроекте №5161 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости. Документ поступил в Верховную Раду.

Перечень нововведений, которые касаются сотрудников с нестандартной формой занятости:

пакет соцзащиты (больничные; отпуска – по графику);

накапливается трудовой стаж;

в законопроекте не будет определения "график работы" – этот вопрос оставлен на усмотрение сторон;

единый социальный взнос будет оплачиваться за реально отработанное время.

Замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра уточнил, что никого не будут заставлять переоформляться.

"Кому надо – использует новую форму трудоустройства, кому не надо – спокойно работает, как ему удобно", – рассказал Дядюра в комментарии UBR.ua.

"Прекрасно говорить о "ненужности социальной защиты", когда тебе 25 лет. Практика получения пособия по безработице, как минимум, свидетельствует совсем о другом", – добавил он.

Читайте такжеТрудовые отношения: что изменили в Кабмине для украинцев, работающих неофициально

Напомним: