В Украине планируют узаконить фрилансеров: что известно

Никого не будут заставлять переоформляться. Решать, работать ли в соответствии с новыми нормами, можно будет по своему усмотрению.
Кабинет министров предложил создать еще одну форму для легализации трудовых отношений – без фиксированного графика, на почасовой основе, с социальной защитой.
Об этом говорится в законопроекте №5161 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости. Документ поступил в Верховную Раду.
Перечень нововведений, которые касаются сотрудников с нестандартной формой занятости:
- пакет соцзащиты (больничные; отпуска – по графику);
- накапливается трудовой стаж;
- в законопроекте не будет определения "график работы" – этот вопрос оставлен на усмотрение сторон;
- единый социальный взнос будет оплачиваться за реально отработанное время.
Замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра уточнил, что никого не будут заставлять переоформляться.
"Кому надо – использует новую форму трудоустройства, кому не надо – спокойно работает, как ему удобно", – рассказал Дядюра в комментарии UBR.ua.
"Прекрасно говорить о "ненужности социальной защиты", когда тебе 25 лет. Практика получения пособия по безработице, как минимум, свидетельствует совсем о другом", – добавил он.
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Напомним:
- В июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
- За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года. 5 февраля 2021 года парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении.
- После того как Рада одобрила законопроект о введении электронных трудовых книжек, в Пенсионном фонде (ПЦУ) пояснили, как теперь будут начисляться выплаты.