В Украине появились новые штрафы за отсутствие масок: кого накажут и на какие деньги

В Украине появились новые штрафы за отсутствие масок/ УНИАН

В Украине с 14 января 2021 года вступил в силу закон о новых штрафах для украинского бизнеса за несоблюдение ограничений коронавирусного локдауна. В документе 1113-IX, который опубликован на сайте парламента, перечислены все ситуации, подпадающие под штраф.

Детально данный перечень выглядит так:

Если посетителей допускают в здание, помещение и в общественный транспорт без маски или респиратора;

Нет предупреждения о том, что обслуживание проводится только тех, кто в масках или респираторах;

Посетителям не делают устное замечание, не прекращают обслуживание, не вызывают патруль полиции;

Минимальный штраф за такое правонарушение для владельцев бизнеса – 3,4 тысячи гривен, максимальный – 5,1 тысячи гривен.

Кроме того, владельцев бизнеса теперь имеют право оштрафовать за отсутствие защитных средств у персонала или посетителей. Причем если сотрудники носят их неправильно (без закрытия носа), то также накладывается штраф.

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