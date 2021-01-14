В Украине появились новые штрафы за отсутствие масок: кого накажут и на какие деньги

Закон 1113-IX вступил в законную силу с 14 января 2021 года.
В Украине с 14 января 2021 года вступил в силу закон о новых штрафах для украинского бизнеса за несоблюдение ограничений коронавирусного локдауна. В документе 1113-IX, который опубликован на сайте парламента, перечислены все ситуации, подпадающие под штраф.
Детально данный перечень выглядит так:
- Если посетителей допускают в здание, помещение и в общественный транспорт без маски или респиратора;
- Нет предупреждения о том, что обслуживание проводится только тех, кто в масках или респираторах;
- Посетителям не делают устное замечание, не прекращают обслуживание, не вызывают патруль полиции;
- Минимальный штраф за такое правонарушение для владельцев бизнеса – 3,4 тысячи гривен, максимальный – 5,1 тысячи гривен.
Кроме того, владельцев бизнеса теперь имеют право оштрафовать за отсутствие защитных средств у персонала или посетителей. Причем если сотрудники носят их неправильно (без закрытия носа), то также накладывается штраф.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Верховная Рада 6 ноября 2020 года принял закон, который предусматривает административную ответственность за неношение защитных масок в общественных местах.
- Президент Владимир Зеленский подписал закон 19 ноября.
- Позднее руководитель Министерства юстиции Украины Денис Малюська рассказал, получится ли обжаловать в суде штраф за отсутствие маски.
Автор: Дмитрий Видоменко