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В Украине ввели электронный документооборот во время и после прохождения ВВК

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2023, 20:30 обновлено 25 августа, 20:37
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Решение было принято, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания военных во время ВВК.
ВСУ, медкомиссия
В Украине ввели электронный документооборот во время и после прохождения ВВК / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, ua.depositphotos.com

В Украине ввели электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебных комиссий. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

По ее данным, решение было принято, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК, упрощением процедур обмена медицинскими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и ТЦК.

"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или освобождения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего ... Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", - сообщила Маляр.

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Таким образом можно будет отправлять и получать такие документы:

  • именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;
  • постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;
  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
  • выдержки из приказов воинской части.

Скандалы с военкомами

Одесский военком Евгений Борисов во время полномасштабной войны приобрел себе дорогое имущество за границей на миллионы долларов. После получения подозрения Борисов, уже уволенный со службы, пытался бежать из Украины. Задержали одесского "военкома" в Киеве 24 июля. Его имущество арестовано.

В связи со скандалом президент Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку военкоматов и территориальных центров комплектования.

Национальная полиция Украины на Днепропетровщине провела обыски у областного военкома Анатолия Пикало, которого подозревают в незаконном обогащении.

По данным следствия, за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

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война в Украине медкомиссия Анна Маляр
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