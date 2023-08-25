Решение было принято, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания военных во время ВВК.

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В Украине ввели электронный документооборот во время и после прохождения ВВК / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, ua.depositphotos.com

В Украине ввели электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебных комиссий. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

По ее данным, решение было принято, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК, упрощением процедур обмена медицинскими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и ТЦК.

"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или освобождения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего ... Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", - сообщила Маляр.

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Таким образом можно будет отправлять и получать такие документы:

именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выдержки из приказов воинской части.

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