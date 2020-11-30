​В Украине вводят жесткий локдаун: названы даты

Локдаун в Украине будет действовать с 23 декабря по 15 января.
В Украине вводят локдаун. Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров согласовал даты дату введения жесткого карантина в Украине.
По данным ТСН.ua жесткие ограничения начнут действовать с 24 декабря и продлятся до 15 января.
"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", – поделился источник.
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При этом в Слуге народа уточнили, что по поводу остановки работы общественного транспорта во время локдауна решение пока не принято.
Отметим, ранее народный депутат от фракции Слуги народа Евгения Кравчук заявила, что Вопрос введения тотального карантина в Украине будет решаться на заседании Кабинета министров в конце этой недели или на следующей неделе.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.