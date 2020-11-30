​В Украине вводят жесткий локдаун: названы даты

Когда введут локдаун в Украине / УНИАН

В Украине вводят локдаун. Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров согласовал даты дату введения жесткого карантина в Украине.

По данным ТСН.ua​ жесткие ограничения начнут действовать с 24 декабря и продлятся до 15 января.

"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", – поделился источник.

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При этом в Слуге народа уточнили, что по поводу остановки работы общественного транспорта во время локдауна решение пока не принято.

Отметим, ранее народный депутат от фракции Слуги народа Евгения Кравчук заявила, что Вопрос введения тотального карантина в Украине будет решаться на заседании Кабинета министров в конце этой недели или на следующей неделе.

Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред: