Ликвидированный оккупант / соцсети

В Украине был ликвидирован российский оккупант, который ранее баллотировался в депутаты в Тверской области РФ.

41-летний уроженец Кимр Денис Лавров ликвидирован 5 ноября, сообщил в Telegram OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

"Лавров в своем уезде был известен тем, что организовал в Кимрах "Социальное такси", а в 2014 году баллотировался в депутаты городского собрания", - поделился Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / росСМИ

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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