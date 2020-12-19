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Погода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз

19 декабря 2020, 12:21

В конце декабря – первой половине января нового года температура должна составить от -9 мороза до +9 градусов тепла, утверждают синоптики.

коронавирус, карантин
Синоптики изменили прогноз погоды в Украине на новогодние праздники / Фото Reuters

К концу года и на период новогодних праздников погода в Украине будет теплой. В Херсоне и Симферополе в конце декабря ожидается от +13 до +16 градусов тепла. Такая погода является по-настоящему аномальной для зимней поры года.

Новые данные прогноза погоды в Украине от синоптиков Gismeteo показывают, что в стране в конце декабря и в первой половине января 2021 года температура будет колебаться в среднем от -9 до +9 градусов по Цельсию.

В Крыму и южных областях страны синоптики ожидают резкого потепления.

Погода в Киеве

В столице 19 декабря в День святого Николая и 1 января на Новый год ожидается от +1 до +2 градусов тепла. Возможен дождь с мокрым снегом. Однако на Рождество – 7 января – синоптики прогнозируют уже -3 градуса днем и снег. Прогнозируется, что самым теплым днем в Киеве будет 25 декабря, когда столбики термометров покажут +5 градусов тепла. В течение первый двух недель нового года киевлян ожидает -3 днем и до 8 градусов мороза ночью.

Днепр

Погода в Днепре будет пасмурной с переменной облачностью. Уже 24 и 25 декабря ожидается снегопад. На Новый год синоптики прогнозируют днепрянам осадки и + 3 градуса, на Рождество ожидается мокрый снег и 1 градус мороза. В период с 5 по 13 января жителей города будут ожидать небольшие снегопады: днем температура составит от 1 до 2 градусов мороза. Ночью – до минус 6.

Погода во Львове

На День святого Николая львовянам обещают до 5 градусов тепла и переменную облачность. В Новый год во Львове будет мокрый снег и -1 градус мороза. На Рождество ожидается пасмурная погода с осадками и -1 градус. В период с 22 декабря по 1 января синоптики прогнозируют мокрый снег, с 5 по 13 января – снег. Как полагают специалисты, 24 декабря будет самый теплый день – до +8 градусов днем. Холод ожидается 11 января – 7 градусов мороза ночью.Читайте такжеПогода на Новый год 2021 и Рождество: синоптик рассказал, ждать ли снега

Погода в Харькове

Погода в первой столице в период с 23 по 24 декабря теплой не будет. Харьковчан ожидает от 4 градусов мороза днем и до -8 ночью. С 24 по 28 декабря ожидаются дожди и мокрый снег. В период с 1 по 10 января будут небольшие морозы. На Новый год синоптики прогнозируют 0 градусов, а на Рождество – до -4 градусов мороза.

Погода в Симферополе

В Симферополе ожидается аномально теплая погода. Единственный день с минусовой температурой – 22 декабря, когда синоптики прогнозируют -1 градус. Средняя температура в городе составит от +3 до +7. Примечательно, 27-28 декабря жителей города ожидает от +15 до +16 градусов. Время от времени в Симферополе пройдут дожди, легкие морозы ожидаются на Рождество 7 января в ночное время. В Новый год в Симферополе должен быть дождь, температура воздуха – около +8 градусов.

Погода в Херсоне

В ближайшие 4 недели Херсон ожидает плюсовая температура. В период с 25 по 28 декабря синоптики прогнозируют от +10 до +13 градусов тепла. На Новый год ожидается дождь и 5 градусов тепла. На Рождество также будут осадки и +1 градус. На новогодние праздники в Херсоне могут ежедневно идти дожди.

Погода в Луганске

С дня святого Николая в Луганске похолодает до -9 градусов днем, такая погода продлится до 24 декабря. Уже 25 декабря термометры покажут до +2 градуса. До 31 декабря синоптики обещают от 0 до 1 градуса мороза днем. После Нового года температура будет колебаться от -4 до нуля днем. Ночью ожидаются морозы. На Рождество синоптики обещают снег и около 0 градусов. В период с 5 по 13 января в городе должен пройти снег.

Погода в Украине - новости

Народный синоптик Леонид Горбань ранее заявлял, что украинцев на новогодние праздники ждет теплая погода и дожди. Климатолог Вазира Мартазинова полагает, что на Новый год снега не будет.

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