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В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

Юлия Закрепа
25 декабря 2024, 13:45
2029
Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в январе в Украине будет холоднее, чем в декабре.
В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз
Какой месяц будет самым холодным в году / фото: unsplash

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Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в январе 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0-3 градусов мороза, что на 1,5-2 градусов выше нормы.

Таким образом, в январе будет холоднее, чем в декабре, в котором средняя температура составляет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, сообщили синоптики на сайте Укргидрометцентра. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0-2 градусов тепла.

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По прогнозу, месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика января

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

"Абсолютный минимум температуры воздуха - 23-37 градусов мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39 градусов, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9 градусов мороза, на юге Крыма 13-22 градусов мороза", - сообщили синоптики.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градуса, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье до 89 мм, в Карпатах и на юге Крыма до 125 мм.

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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