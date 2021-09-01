В Вашингтоне проходит встреча Зеленского и Байдена: все подробности

Встреча Зеленского и Байдена в США / Reuters

В Белом доме вечером, 1 сентября, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом.

Как известно, на повестке дня энергетическая безопасность и обновление стратегического партнерства.

Перед переговорами стороны сделали короткие заявления для СМИ. Затем главы государств отправились беседовать в расширенном формате и с глазу на глаз.

Во время совместного заявления Байден отметил, что за последние 30 лет партнерство между странами окрепло. Также он заявил о приверженности США суверенитету на фоне российской агрессии.

Кроме того, президент США добавил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

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После речи Джо Байдена Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить с американским президентом вступление Украины в НАТО.

"Также хотел бы с господином президентом Байденом обсудить их видение, роль и сроки Украины в НАТО", - сказал Зеленский во время вступительной речи перед журналистами в Белом доме.

Кроме того, украинская делегация передала президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену список незаконно заключенных украинцев на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Российской Федерации. В документе указываются имена 450 человек.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, попросил у лидера США помочь с освобождением незаконно заключенных Россией украинцев.

"Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму, в России. И их около 450 человек. Как США могут помочь в этом вопросе", - отметил президент Украины.

Украина и США договорились о перезапуске комиссии по вопросам стратегического партнерства. Америка приняла решение предоставить пакет финансовой помощи.

По словам лидера США, Штаты предоставят Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млн долларов.

"Мы возобновили работу комиссии по вопросам стратегического партнерства и предоставляем новый пакет помощь в размере 60 млн долларов", - отметил Джо Байден.

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