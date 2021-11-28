Под Винницей массово гибнут лебеди / pixabay

В Винницкой области в Севериновке случилась экологическая катастрофа. Местные жители за неделю на пруду обнаружили около 100 мертвых лебедей.

Как сообщает Голос України со ссылкой на депутата местной территориальной общины Александра Кишука и местных жителей, птицы лежат на мелководье, образовавшемся после того, как из пруда спустили воду.

Что именно стало причиной массового мора, пока не известно.

"Читал сообщения, видел фотографии, но что привело к гибели лебедей, сказать не могу", — заявил председатель Севериновской общины Василий Малярчук.

По его словам, пруд на данное время находится в аренде.

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В свою очередь депутат Кишук инициирует в связи с происшествием собрание местных жителей.

"Надо что-то делать, нельзя молча смотреть, как гибнут благородные птицы, как арендатор цедит пруд и никому до этого нет дела. Кто-то проверял у арендатора разрешение на это? Имеет ли он право превращать пруд в болото?", — возмутился он, назвав это "экологической катастрофой".

Как пишет местное издание vn.20minut.ua, некоторые в селе говорят, что слышали выстрелы.

"Но какой смысл убивать лебедей и оставлять их в воде?. Лично я выстрелов не слышал, хотя, повторяю, проживаю в доме недалеко от пруда. Странно, что мертвых птиц находят уже неделю, а никому до этого нет дела. Чтобы кто-то начал выяснять причину, вызвали ли защитников природы, никто ничего не делает. Местные активисты, правда, бьют тревогу, в Фейсбуке пишут. Но никакая комиссия не приезжала, неделю гибнут птицы и никому до этого дела", - говорят местные жители.

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