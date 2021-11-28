УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Винницкой области случилась экологическая катастрофа: погибли более 100 лебедей - СМИ

28 ноября 2021, 14:47

Что именно стало причиной массового мора, пока не известно.

лебеди
Под Винницей массово гибнут лебеди / pixabay

В Винницкой области в Севериновке случилась экологическая катастрофа. Местные жители за неделю на пруду обнаружили около 100 мертвых лебедей.

Как сообщает Голос України со ссылкой на депутата местной территориальной общины Александра Кишука и местных жителей, птицы лежат на мелководье, образовавшемся после того, как из пруда спустили воду.

Что именно стало причиной массового мора, пока не известно.

"Читал сообщения, видел фотографии, но что привело к гибели лебедей, сказать не могу", — заявил председатель Севериновской общины Василий Малярчук.

По его словам, пруд на данное время находится в аренде.

Реклама

В свою очередь депутат Кишук инициирует в связи с происшествием собрание местных жителей.

"Надо что-то делать, нельзя молча смотреть, как гибнут благородные птицы, как арендатор цедит пруд и никому до этого нет дела. Кто-то проверял у арендатора разрешение на это? Имеет ли он право превращать пруд в болото?", — возмутился он, назвав это "экологической катастрофой".

Как пишет местное издание vn.20minut.ua, некоторые в селе говорят, что слышали выстрелы.

"Но какой смысл убивать лебедей и оставлять их в воде?. Лично я выстрелов не слышал, хотя, повторяю, проживаю в доме недалеко от пруда. Странно, что мертвых птиц находят уже неделю, а никому до этого нет дела. Чтобы кто-то начал выяснять причину, вызвали ли защитников природы, никто ничего не делает. Местные активисты, правда, бьют тревогу, в Фейсбуке пишут. Но никакая комиссия не приезжала, неделю гибнут птицы и никому до этого дела", - говорят местные жители.

Как ранее сообщали, в Сумской области произошел маштабный разлив нефти из-за аварии на предприятии Ахтырканефтегаз. Разлив произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора.

viber
экологическая катастрофа Винниччина
Сейчас вы просматриваете новость «В Винницкой области случилась экологическая катастрофа: погибли более 100 лебедей - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Орхидеи будут цвести круглый год: как приготовить домашнее удобрение из двух простых ингредиентовОрхидеи будут цвести круглый год: как приготовить домашнее удобрение из двух простых ингредиентов Привлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столеПривлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столе Удача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков, кому повезет в декабреУдача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков, кому повезет в декабре 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать На Украину надвигаются метели и морозыНа Украину надвигаются метели и морозы
14:49

"Домино" из перевернутых авто: в Кривом Роге Халк устроил погром на стоянке

14:47

В Винницкой области случилась экологическая катастрофа: погибли более 100 лебедей - СМИ

14:12

"Займитесь развитием": Ксения Мишина дала отпор хейтерам после критики за откровенные фото

13:58

Фонтан из нечистот в 30 метров: в Херсоне произошла масштабная аварияФотоВидео

13:47

Как выглядит COVID-штамм Омикрон: появилось первое фотоВидео

Реклама
13:44

Кулеба откровенно рассказал, что связывает Украину по рукам и ногам на пути в ЕС и НАТОВидео

13:13

Новый штамм коронавируса Омикрон шагает по Европе: в ЕС опубликовали рекомендацииВидео

13:07

Ударит мороз и налетит снегопад: погода на декабрь в УкраинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

12:31

Население Украины "тает" бешеными темпами: в ООН назвали ошеломляющую цифруВидео

12:30

На дорогах будет опасно: синоптики предупредили о непогоде в УкраинеВидео

12:26

Новый год 2022: в Киеве установят уникальную главную елку страны за 27 миллионов гривенВидео

11:42

В Харькове кондуктор набросился на пассажиров и обматерил их

11:40

Названа причина смерти Александра ГрадскогоВидео

11:37

Триумф, признание и большие деньги: Таро прогноз для Скорпионов на декабрь 2021Видео

11:30

Предсказавшая появление нового COVID-штамма Омикрон врач раскрыла его уникальные симптомыВидео

11:19

Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького братаВидео

10:24

Забронированные Украиной таблетки против COVID-19 оказались менее эффективными, чем заявлялосьВидео

10:13

В Украине взлетели цены на курятину: перед праздниками филе станет "золотым"Видео

09:30

В ВОЗ назвали возможную причину появления штамма коронавируса ОмикронВидео

Реклама
09:11

Как сдержать российскую агрессию: в МИД Украины назвали три элемента стратегииВидео

09:01

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

08:43

Гороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыВидео

08:30

Украинцев ждет дождливое воскресенье: прогноз погоды на 28 ноябряВидео

08:17

Количество смертей от COVID-19 в Украине перевалило за 85 тысячВидео

07:52

Взрыв дома в Новой Одессе: под завалами нашли еще одного погибшегоВидео

07:45

Что объединяет статью Суркова, выходки российского МИДа и отчеты СММ ОБСЕ?мнение

07:22

Умер Александр Градский - российский певец и композиторВидео

06:54

Как приготовить чай, который "убьет" чувство голода: диетолог поделилась рецептом

06:29

Драконовские условия для новых кредитов: грозит ли Украине катастрофа без денег МВФмнение

06:01

Самый красивый новогодний маникюр 2022 френч, который покорит ваше сердцеФото

05:28

Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

05:02

Украину атакует мощный атмосферный фронт: синоптик дал ледяной прогнозВидео

04:40

Супермаркеты в Украине накручивают до небес цены на популярный продукт

04:22

Как надолго избавиться от пыли и еще 9 лайфхаков, которые сделают жизнь проще

03:50

Фиалки станут "жирными" и неимоверно цветущими: как дома приготовить необычную подкормку для цветов

03:17

Как правильно выбирать продукты питания в магазине: хитрости шоперов и советы диетолога

02:38

Грудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердца

02:18

Назван овощ, который борется с "тихим убийцей" человека

01:19

На 500% заразнее Дельты: эксперт назвал главную опасность нового COVID-штамма ОмикронВидео

Реклама
00:51

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день и как не попасть в бедуВидео

27 ноября, суббота
23:55

СМИ сделали тревожное заявление о запуске Северного потока-2

23:23

Привлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столеВидео

23:23

Угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом - НАТОВидео

23:06

Комаровский поведал, как врачи превращают свои услуги в бизнес

22:34

Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

22:15

В еще одной стране Евросоюза обнаружили штам "Омикрон"

21:37

В Британии бьют тревогу: COVID-штамм омикрон передается между вакцинированнымиВидео

21:21

Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

20:58

Украинцам дадут квартиры за счет государства: кому и когда светит новое жилье

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять