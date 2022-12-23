По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские офицеры смогут относительно легко и быстро научиться пользоваться системами Patriot.

В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, как системы Patriot повлияют на ход войны / https://ua.depositphotos.com и АрмияИнформ

Американская система ПВО Patriot существенно усилят противовоздушную оборону Украины и легко могут отогнать российские самолеты от украинских границ. Об этом в интервью порталу Радио Свобода заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был пределом мечтаний в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. Patriot — это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробаллистические цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага", — пояснил он.

По его словам, украинские офицеры смогут относительно легко и быстро научиться пользоваться системами Patriot.

"Комплексы западного образца достаточно современны, очень многое в них автоматизировано, много отброшено человеческого фактора. Поэтому переучиться на эти комплексы не большая проблема. Хотя для этого и нужно определенное время", — сказал Игнат

Офицер также особо отметил − у Украины страшная нужда в самых различных системах ПВО. И поэтому ВСУ готовы получать у западных партнеров в этом плане "многое, что нам могут предложить".

Передача ЗРК Patriot Украине

Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить Украине военную помощь на сумму 1 млрд долларов.

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

В ходе пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

При этом российский диктатор Владимир Путин пригрозил "пощелкать" ПРО Patriot, которые США предоставят Украине. Он считает Patriot "устаревшими системами".

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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