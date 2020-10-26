В ВСУ оценили, когда Украина сможет закупить эскадрилью американских истребителей

Украина хотела бы закупить у США истребитель-бомбардировщик F-35 / Фото defensenews.com

Воздушные силы Украины намерены к 2035 году закупить эскадрилью американских истребителей. В то же время создать собственный боевой самолет нашей стране в ближайшее время вряд ли удастся.

Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина.

По его словам, для создания только прототипа боевого самолета требуется не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.

"Создать боевой самолет - многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать только военно-транспортные самолеты", - рассказал Дроздов.

В Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, у Соединенных Штатов.

"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", - сообщил генерал-полковник.

При этом он уточнил, что хотя Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, такую как американский F-35, на это могут пойти годы.

"Например, Польша, хотя уже длительное время является стратегическим союзником США и полноценным членом НАТО, только сейчас смогла начать разговор о получении этих самолетов (истребителей F-35, - ред.)", - объяснил Дроздов.

"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", – уточнил генерал-полковник.

Он считает, что опыт Польши был бы для Украины наиболее приемлем – получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение в одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил. При этом проблем с переобучением нашего летного состава на новый тип самолета не должно возникнуть, есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-технического обеспечения, резюмировал командующий Воздушных сил ВСУ.

Справка.Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, передает Википедия. Самолет разработан американской фирмой Локхид-Мартин в трёх вариантах:

F-35A наземный истребитель (CTOL — conventional takeoff and landing, "обычный" взлёт и посадка) для ВВС;

наземный истребитель (CTOL — conventional takeoff and landing, "обычный" взлёт и посадка) для ВВС; F-35B истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой (STOVL — Short take-off and vertical landing);

истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой (STOVL — Short take-off and vertical landing); F-35C палубный истребитель (CV) для ВМС.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения находится на вооружении не только у США. Он также есть в составе ВС ряда других стран-союзников Вашингтона, но в небольшом количестве.

Напомним: