В ВСУ оценили, когда Украина сможет закупить эскадрилью американских истребителей

Создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.
Воздушные силы Украины намерены к 2035 году закупить эскадрилью американских истребителей. В то же время создать собственный боевой самолет нашей стране в ближайшее время вряд ли удастся.
Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина.
По его словам, для создания только прототипа боевого самолета требуется не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.
"Создать боевой самолет - многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать только военно-транспортные самолеты", - рассказал Дроздов.
В Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, у Соединенных Штатов.
"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", - сообщил генерал-полковник.
При этом он уточнил, что хотя Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, такую как американский F-35, на это могут пойти годы.
"Например, Польша, хотя уже длительное время является стратегическим союзником США и полноценным членом НАТО, только сейчас смогла начать разговор о получении этих самолетов (истребителей F-35, - ред.)", - объяснил Дроздов.
"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", – уточнил генерал-полковник.
Он считает, что опыт Польши был бы для Украины наиболее приемлем – получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение в одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил. При этом проблем с переобучением нашего летного состава на новый тип самолета не должно возникнуть, есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-технического обеспечения, резюмировал командующий Воздушных сил ВСУ.
Справка.Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, передает Википедия. Самолет разработан американской фирмой Локхид-Мартин в трёх вариантах:
- F-35A наземный истребитель (CTOL — conventional takeoff and landing, "обычный" взлёт и посадка) для ВВС;
- F-35B истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой (STOVL — Short take-off and vertical landing);
- F-35C палубный истребитель (CV) для ВМС.
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения находится на вооружении не только у США. Он также есть в составе ВС ряда других стран-союзников Вашингтона, но в небольшом количестве.
Напомним:
- 20 мая 2020 Воздушные Силы ВСУ представили план развития до 2035 года. Документ был разработан на основе Видения Вооруженных Сил Украины.
- Среди основных направлений - замена устаревших советских образцов вооружения с унификацией для дальнейшего упрощения подготовки персонала, содержания и возможной модернизации.
- Согласно документу, часть подразделений запланировано сократить, а их задачи перераспределить на другие за счет использования новейших образцов вооружения со значительно более широкими возможностями.