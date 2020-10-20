В Запорожье мужчина украл урну с избирательного участка для улиток

Мужчина похитил урну для голосования / УНИАН

В Запорожье полиция задержала местного жителя, который похитил с избирательного участка урну для голосования с целью разведения в ней улиток.

"18 октября около 18:20 в Каменско-Днепровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования", - сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Домой к злоумышленнику выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что на избирательном участке находилось 5 пустых урн для голосования, одну из них похитил мужчина.

"Предпринятыми оперативно-розыскными мероприятиями личность нарушителя была установлена сотрудниками местной полиции утром 19 октября. Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном", — утверждают в полиции.

Юноша пояснил, что планировал использовать урну в качестве инкубатора для разведения улиток. Однако в полиции квалифицировали правонарушение, как уголовное преступление, поэтому возбудили уголовное дело.

/ Фото: пресс-служба полиции

/ Фото: пресс-служба полиции

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