В Житомире Нацгвардия и полиция будут стрелять в мародеров на месте

В Житомире Нацгвардии и полиции разрешили стрелять в мародеров на месте. Соответствующий приказ отдал мэр города Сергей Сухомлин.

"В районе Крошни задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров", - сказал он.

Как известно, вечером, 27 февраля, в Николаеве местные жители поймали мародера в микрорайоне Казарского. До приезда полиции с мужчины сняли штаны и примотали его скотчем и пленкой к "позорному" столбу.

Напомним, ранее жители села Верхняя Сыроватка в Херсонской области задержали российского военного. По их словам, его сбросили прямо с танка, который стрелял, но совсем не ехал. Сельчане подчеркнули, что повязали оккупанта без единого выстрела.

А вот в Харьковской области женщина и вовсе сожгла российский танк при помощи коктейля Молотова.

В ВСУ рассказали о том, что войска России в Черниговской области на подъезде к городу сливали горючее, чтобы не столкнуться с украинской армией. Их боевой дух снижается.